Un día después de que el Gobierno de Javier Milei envíe al Congreso el proyecto que eleva las multas a empresas que exploten los recursos de las Malvinas, el Reino Unido reiteró su posición al calificar las sanciones de "inaceptables" y de "carecer de justificación legal". También volvieron a respaldar "plenamente" a esas compañías y recordó que "no es la primera vez" que Argentina impulsa "amenazas económicas" contra los isleños.

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"Estas acusaciones contra empresas y particulares son inaceptables y carecen de justificación legal. Existen enormes oportunidades para las empresas en las Islas Malvinas, y trabajaremos incansablemente con el Gobierno de las Islas Malvinas para garantizar que se respeten sus deseos", indicó la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, en un comunicado oficial.

¿Qué dice el proyecto del Gobierno argentino sobre las Malvinas?

De esta manera, los británicos volvieron a emitir oficialmente su posicionamiento sobre las Malvinas, luego de que La Libertad Avanza envíe a la Cámara de Diputados su proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, iniciativa que eleva drásticamente las penas para quienes exploten recursos naturales en las islas.

"El Reino Unido lo deja claro: las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como mejor les parezca. Esto forma parte integral de su derecho a la autodeterminación", señaló Londres..

El proyecto Sea Lion en la mira: el fuerte respaldo británico a las empresas en las islas

Según explicaron, Argentina está "amenazando a empresas y particulares" que suministran bienes y servicios "directa e indirectamente" a las Malvinas, como con el caso del proyecto hidrocarburífero Sea Lion. "El Gobierno del Reino Unido y nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas y personas. Cuentan con todo nuestro apoyo", agregaron.

Por otro lado, en el comunicado volvieron a recordar que "no es la primera vez" que un Gobierno argentino lleva adelante "amenazas económicas" contra los isleños. "Sin embargo, la economía de las Islas Malvinas continúa prosperando", remarcaron.

Y en ese sentido, insistieron: "El Reino Unido se alinea plenamente con la comunidad internacional y cualquier intento de politizar los mecanismos internacionales contra particulares por hacer negocios con las Islas Malvinas es ilegítimo".

De la cadena nacional de Milei al cruce diplomático: la escalada de comunicados entre Londres y Buenos Aires

Este comunicado se trata de la segunda medida oficial que toman los británicos tras la cadena de Milei y su giro en la causa Malvinas. Hace pocos días, Londres emitió un mensaje de respaldo a esas compañías y advirtió que "Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción" sobre las islas.

También arremetió que esas medidas están vigentes "durante muchos años" y que nunca frenaron el avance de la economía del archipiélago. Frente a esto, la Cancillería argentina, había rechazado el texto británico y reiteró que los territorios de las islas "se encuentran ilegítimamente ocupados" por los ingleses desde 1833.