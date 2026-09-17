Malvinas: el Gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía que endurece penas a empresas

El Poder Ejecutivo envió este miércoles a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que eleva drásticamente las penas para quienes exploten recursos naturales en las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes sin permiso del Estado argentino. El texto lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno, el ministro de Defensa Carlos Presti y el ministro de Economía Luis Caputo.

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El proyecto indica la continuidad del operativo que se activó por cadena nacional, luego de que se registrara un significativo avance en las actividades de Sea Lion, la plataforma petrolera operada por empresas extranjeras a más de 200 kilómetros de las islas, sin habilitación argentina.

Las reformas

La norma deroga la Ley N° 26.659, sancionada en 2011, que limitaba las sanciones a la actividad hidrocarburífera. El nuevo esquema amplía el universo de conductas punibles a todas las formas de aprovechamiento de recursos naturales, renovables y no renovables, en el área bajo disputa.

Las escalas penales que propone el Ejecutivo son las siguientes:

* Quien explore o explote recursos naturales no renovables sin autorización enfrentará entre 12 y 20 años de prisión. Si la actividad involucra específicamente extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, la pena sube a un rango de 15 a 20 años, con multas que pueden llegar a 3 millones de barriles de petróleo equivalentes. Los proveedores de bienes o servicios esenciales que participen conociendo el destino ilícito de su aporte podrán recibir entre 5 y 7 años de prisión, mientras que las multas para las empresas involucradas se ubican entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo.

* A las penas privativas de la libertad se suman sanciones administrativas: inhabilitaciones de 5 a 20 años para ejercer actividades económicas, suspensiones que pueden extenderse hasta 30 años, revocación de habilitaciones y pérdida de beneficios impositivos. El proyecto también incorpora un Régimen de Desistimiento y Regularización, que permite a las empresas abandonar la actividad irregular mediante el pago de una multa, una vía de salida que atenúa el carácter estrictamente punitivo de la norma.

El Consejo de Seguridad Nacional

Más allá del capítulo penal, el proyecto crea un Sistema de Seguridad Nacional estructurado en torno a un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el propio Milei e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia y la secretaria Legal y Técnica. Este organismo tendrá a su cargo la definición de infraestructuras críticas y el diseño de protocolos frente a aeronaves y buques considerados hostiles, con una escala de respuestas que va desde advertencias hasta medidas excepcionales que requieren autorización presidencial expresa.

El texto reforma además la Ley de Defensa Nacional, habilita restricciones cambiarias y bloqueo de fondos, y contempla aranceles de hasta un 75% como herramienta de sanción económica —una potestad que contrasta con la orientación aperturista que el propio Gobierno sostuvo en otras áreas de la política económica y cambiaria desde el inicio de su gestión—. Entre las disposiciones adicionales, el proyecto prohíbe el financiamiento electoral proveniente del exterior y eleva a rango legal el Registro RePET, que identifica entidades vinculadas al terrorismo.

El proyecto ingresa ahora a la discusión parlamentaria en un Congreso agitado por proyectos de alto impacto, como el presupuesto y la Reforma Política, en un calendario que se estrecha a medida que avanza el proceso pre electoral.