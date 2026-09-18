Kicillof dijo que “lo que hace Milei con la energía nuclear es imperdonable”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó el 2° Encuentro de Política Nuclear y Soberanía Energética junto a referentes del sector en Casa de Gobierno. El mandatario tomó nota de la situación actual y escuchó a cada uno de los exponentes sobre el tema. Tras el encuentro, y en diálogo con El Destape, dijo que “lo que hace Milei con la energía nuclear es imperdonable”. El dirigente manifestó que “ahora en el mundo hay un boom del retorno de la energía nuclear, y la Argentina podría estar lucrando sino fuera por la decisión desastrosa de Milei haber parado inversiones, por en la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM)”.

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“Hay países desarrollados que pagarían una millonada por tener las capacidades que tiene Argentina hoy en tecnología en capacidades nucleares, y Milei lo quiere vender”, señaló. En tanto, durante el encuentro pidió a los presentes “el desafío de trabajar hacia adelante: necesitamos construir un plan nuclear integrado a una planificación energética, productiva, científica y tecnológica, que permita reconstruir y seguir desarrollando las capacidades argentinas en un nuevo orden mundial”, concluyó.

En la reunión las y los referentes del sector debatieron perspectivas frente al proceso de desinversión y privatización que lleva adelante el Gobierno nacional. Del encuentro participaron técnicos, científicos, referentes sindicales y trabajadores vinculados al sector nuclear argentino, quienes realizaron un diagnóstico y analizaron perspectivas en base a tres ejes: el avance de la privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA); la paralización del proyecto de Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM); y el ajuste en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas, Roberto Salvarezza; y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni. También, el vicepresidente del Organismo de Control de Energía Eléctrica provincial (OCEBA), Roberto Daoud; el director provincial de Planeamiento Estratégico del Sistema de Innovación, Matías Mancini; el diputado nacional Hugo Yasky; su par Adriana Serquis. El vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET, Alberto Baruj; el expresidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., José Luis Antunez; el investigador del CONICET, Andrés Kreiner; el presidente de la Comisión Nuclear Metalúrgica de ADIMRA, Ricardo Bernal Castro; el presidente de la Sala C del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), Daniel Eduardo Martín; y el secretario general de la CTA-A de la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, formaron parte del encuentro.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Nos oponemos a la privatización del sistema nuclear argentino en cualquiera de sus componentes: privatizar estas capacidades sería un error histórico y malvenderlas significaría dilapidar un patrimonio construido con el esfuerzo de todos los argentinos”, sostuvo y agregó: “En momentos en que se está reconfigurando el orden mundial y crecen las disputas por la energía, la tecnología y los recursos estratégicos, la Argentina debería estar poniendo en valor sus capacidades nucleares, científicas, satelitales y aeroespaciales, no desmantelándolas ni perdiéndolas”. Por último, Kicillof remarcó: “Desde la Provincia vamos a acompañar al sector, a defender lo que hoy está en riesgo y a denunciar las decisiones que ponen en peligro estas capacidades”.