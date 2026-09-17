Reforma electoral: Kicillof denunció que Milei “asfixia a las provincias” para negociar “votos” y cambiar “el sistema electoral”

El gobernador Axel Kicillof criticó al presidente Javier Milei por intentar “comprar votos” en las provincias “para modificar el sistema electoral”, ya que “el objetivo principal del gobierno nacional es que reelija”. El mandatario hizo referencia a la posibilidad de que se eliminen las PASO, herramienta que el peronismo busca sostener de cara al 2027. A pesar de insistir en el Congreso, por ahora, La Libertad Avanza no consiguió los votos para dar de baja dicha ley.

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El mandatario no escatimó en críticas contra el gobierno libertario y denunció que “asfixia” a las provincias. “Hay mucha preocupación con las decisiones que toma Milei”, explicó a El Destape en relación a cómo ven el resto de los gobernadores la situación política actual.

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“La política más importante de Milei es el superávit fiscal que en realidad es lo que les debe a las provincias porque se lo robó. Fijate que si uno hace la suma es más o menos 44 billones de pesos, es exactamente igual - es una casualidad bastante perversa - al presunto superávit que tuvo Milei en estos años”, dijo. De esta manera, continuó, “el superávit viene de sacarle recursos a los jubilados, a las personas con discapacidad y muchos sectores damnificados, si le hubiera dado a las provincias lo que le robó a las provincias el superávit es 0, es ficticio”.

Y el gobernador destacó los resultados de esta política nacional. Muchas provincias “no tienen los recursos y están en condiciones de asfixia presupuestaria”, incluso algunas no pagan los sueldos. Entonces, agregó, Milei “mandó a su nuevo jefe de gabinete o ministro del Interior a recorrer las provincias que nos les alcanza para pagar lo básico y les dice: ‘El Gobierno Nacional le presta con intereses una partecita de lo que les robó’, a cambio de que voten leyes espantosas”.

“Estamos en un momento en que las provincias están bajo extorsión. Les piden votos a cambio de recursos que son suyos y que se apropia el Gobierno Nacional”, afirmó sin pelos en la lengua. Y, en la misma línea, denunció que “el objetivo principal, por no decir único del Gobierno Nacional, es que Milei reelija y para eso va recorriendo (las provincias) y busca los votos para modificar el sistema electoral y tener alguna ventaja. ¿Cómo lo hace? Les dice: ‘Yo te doy lo que es tuyo, te lo presto, si votas para mi conveniencia’”.