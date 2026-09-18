Mientras docentes y nodocentes anuncian otra Marcha Federal y nuevos paros escalonados en distintas sedes, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, advirtió que las universidades le pidieron a la Justicia que intime al Gobierno de Javier Milei a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

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"Solicitamos al juez que se intime bajo apercibimiento al Estado Nacional a implementar y ejecutar en su totalidad la medida cautelar. También elevamos otro escrito al juez para que podamos tener sentencia de la cuestión de fondo", indicó Bartolacci en un mensaje de voz difundido por Agencia Farco.

"No se está cumpliendo": la respuesta del CIN ante el informe del Gobierno en la Justicia

Bartolacci contó que el Gobierno de Milei le dijo al juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, que está cumpliendo con la aplicación de la ley, aunque en la última reunión paritaria ofreció un 3% de aumento salarial para septiembre, muy por debajo del 35% que pide la norma.

"Contestamos formalmente el texto que elevó el Estado Nacional ante el requerimiento del juez para que el Estado dé cuenta de cómo está implementando la medida cautelar que está plenamente vigente. En ese escrito, el Estado Nacional afirma que está cumpliendo con la medida cautelar, algo que todos sabemos no es efectivamente así", detalló Bartolacci.

Sobre los magros aumentos que dio Nación, detalló: "Hubo una actualización parcial de las becas Manuel Belgrano, pero nada se actualizaron las becas Progresar, que son las que comprenden a mayor cantidad de estudiantes, alrededor de 400.000 estudiantes en todo el país que tienen la beca Progresar congelada y sin actualización desde septiembre del 2024".

¿Cuándo es la tercera Marcha Federal Universitaria y qué días hay paro docente?

Tras el fracaso de la reunión por paritarias con el Gobierno, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) anunciaron 23 días de paro escalonado en las facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En paralelo a esta medida, los gremios, junto al CIN, anunciaron que el jueves 15 de octubre se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria, que será la quinta movilización que se realizará durante el gobierno de Milei.

¿De cuánto es el recorte en el Presupuesto 2027 para las universidades públicas?

En este contexto, la presentación del Presupuesto 2027 por parte del oficialismo volvió a generar tensión con los rectores, debido a que existe una diferencia de casi 5 billones de pesos entre los fondos previstos por el Gobierno para las universidades y el monto que las casas de estudio estimaron que necesitarán para el próximo año.