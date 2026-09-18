El comercio exterior da cuenta del freno económico: caen las importaciones productivas

El intercambio comercial argentino volvió a cerrar agosto con saldo positivo, aunque en el desglose aparecen señales de alerta sobre el nivel de actividad de la economía. Las exportaciones alcanzaron en el octavo mes del año los 8.883 millones de dólares y crecieron 12,4 por ciento interanual, mientras que las importaciones llegaron a 6.696 millones, con una suba nominal de apenas 3,6 por ciento. El resultado fue un saldo favorable de 2.187 millones de dólares, el trigésimo tercer mes consecutivo con superávit comercial. Sin embargo, el dato que permite observar con mayor precisión la dinámica de la actividad es otro: las cantidades importadas disminuyeron 6,5 por ciento en agosto.

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La diferencia entre valores y cantidades es relevante porque el incremento de las compras externas no responde a una mayor demanda de productos extranjeros, sino principalmente a la evolución de los precios. Según el informe del INDEC, los precios de las importaciones aumentaron 11 por ciento interanual, mientras que las cantidades retrocedieron 6,5 por ciento. En el caso de las exportaciones ocurrió el fenómeno inverso: el valor vendido al exterior aumentó 12,4 por ciento, impulsado por una suba de 16 por ciento en los precios, mientras que las cantidades exportadas se redujeron 3,1 por ciento.

Menos máquinas y repuestos: la señal de alerta que oculta el superávit en la industria

El resultado acumulado hasta agosto permite observar con mayor claridad la composición del escenario. Las exportaciones sumaron 67.248 millones de dólares, con un crecimiento de 21,4 por ciento respecto del mismo período de 2025, mientras que las importaciones totalizaron 48.999 millones y disminuyeron 2,6 por ciento. De esta manera, el superávit comercial acumulado llegó a 18.249 millones, frente a los 5.109 millones registrados durante los primeros ocho meses del año pasado.

Los bienes intermedios representan el principal componente de las compras externas vinculadas con el nivel de producción; representaron el 34,6 por ciento del total acumulado, seguidos por los bienes de capital (mismo destino), el 18,9 por ciento, y las piezas y accesorios para bienes de capital, el 17,1 por ciento. En conjunto, estos tres grupos explicaron el 70,6 por ciento de las importaciones durante los primeros ocho meses del año.

Durante enero-agosto, las importaciones de bienes de capital cayeron 5,9 por ciento en valores y 12,6 por ciento en cantidades. Las piezas y accesorios para bienes de capital tuvieron una reducción de 19,2 por ciento en valores y de 27,6 por ciento en cantidades. No solamente se compraron menos máquinas, equipos y bienes vinculados con la ampliación de la capacidad productiva, sino que también se redujo con mayor intensidad el volumen de piezas y accesorios destinados a esos bienes.

En el caso de los bienes intermedios, sus importaciones aumentaron 4,6 por ciento en los primeros ocho meses, pero las cantidades se redujeron 0,8 por ciento, mientras los precios subieron 5,4 por ciento. Esto significa que el aumento nominal de las compras no representa un incremento equivalente en el volumen de bienes que ingresaron al país para ser utilizados en los procesos productivos.

Los bienes de capital aumentaron 3,1 por ciento en valor, pero sus cantidades disminuyeron 3 por ciento. Las piezas y accesorios para bienes de capital cayeron 8,8 por ciento en valor y 16,9 por ciento en cantidades. Los bienes de consumo, por su parte, registraron una caída de 5,1 por ciento en valor, explicada por una baja de 12,5 por ciento en cantidades, mientras que los vehículos automotores de pasajeros disminuyeron 23,6 por ciento en valor y 16,5 por ciento en cantidades.

La encrucijada del saldo favorable: freno del mercado interno vs. dólares de exportación

Una economía puede aumentar sus importaciones porque necesita más máquinas, insumos y componentes para producir, o puede incrementar sus compras externas porque aumenta la demanda de bienes terminados. También puede ocurrir lo contrario: que el saldo comercial mejore porque las importaciones se frenan ante una menor actividad interna. En el caso argentino, la información del INDEC muestra que la caída de las cantidades importadas alcanza precisamente a varios de los componentes vinculados con la producción y la inversión.

¿Cuáles fueron los productos más exportados de la Argentina en agosto?

Durante agosto, las ventas externas crecieron 12,4 por ciento en dólares, pero las cantidades exportadas disminuyeron 3,1 por ciento. El aumento de los valores se explicó por una suba de 16 por ciento en los precios. En el acumulado hasta agosto, en cambio, las cantidades exportadas aumentaron 10 por ciento, mientras los precios lo hicieron 10,4 por ciento. El crecimiento acumulado de las exportaciones tampoco tuvo una composición homogénea. Las manufacturas de origen agropecuario representaron 33 por ciento del total exportado entre enero y agosto, las manufacturas de origen industrial 26,6 por ciento, los productos primarios 24,5 por ciento y combustibles y energía 15,9 por ciento.

El sector energético aparece como uno de los principales motores del crecimiento. En agosto, las exportaciones de combustibles y energía alcanzaron US$ 1.494 millones, con una suba interanual de 41,2 por ciento. El incremento combinó una mejora de 27 por ciento en los precios y de 12,2 por ciento en las cantidades, impulsado principalmente por mayores ventas de petróleo crudo, carburantes y otros combustibles.

Manufacturas en alza y caída en productos primarios: el mapa rubro por rubro

Las manufacturas de origen industrial también crecieron en agosto, con una suba de 18 por ciento y un incremento de 1,9 por ciento en las cantidades. El aumento estuvo concentrado en material de transporte terrestre, productos químicos y conexos y piedras, metales preciosos y sus manufacturas, entre otros rubros. Las manufacturas de origen agropecuario, por su parte, aumentaron 16,7 por ciento, con un incremento de 2 por ciento en cantidades.

Los productos primarios fueron la excepción entre los grandes rubros exportadores. Sus ventas cayeron 14,2 por ciento en agosto, debido principalmente a la reducción de semillas y frutos oleaginosos, mientras las cantidades disminuyeron 20,1 por ciento. La caída fue parcialmente compensada por el aumento de los precios, que alcanzó 7,1 por ciento. La estructura del comercio exterior también muestra una concentración relevante. En agosto, los diez principales productos exportados representaron el 57,3 por ciento de todas las ventas externas. Entre ellos se ubicaron la harina y pellets de soja, el petróleo crudo, el maíz, el aceite de soja, los vehículos para transporte de mercancías, el oro y la carne bovina.