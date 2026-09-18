Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 18 de septiembre
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 18 de septiembre
Este viernes, 18 de septiembre, el dólar blue se cotiza en el mercado informal a $1535 para la compra y $1555 para la venta, con una variación de -0,32%. La divisa estadounidense muestra así sus valores en la actualización de la fecha mientras sigue marcando referencia entre los operadores del mercado paralelo.
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