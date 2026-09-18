La Justicia dejó firme el procesamiento con prisión preventiva de Facundo Leal, extitular de ARSAT

La Cámara Federal de Casación Penal desestimó el recurso de queja impulsado por la defensa del ex presidente de ARSAT Facundo Leal, por lo que quedó confirmado en esa instancia su procesamiento con prisión preventiva en el expediente que investiga un presunto tráfico de estupefacientes.

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La resolución fue tomada de manera unánime por la Sala I del máximo tribunal penal, conformada por los jueces Alejandro Slokar, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Los magistrados rechazaron el planteo dirigido contra el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que había ratificado tanto el procesamiento como la prisión preventiva ordenados en primera instancia.

Leal se encuentra procesado como supuesto autor penalmente responsable de tráfico de estupefacientes, específicamente bajo la figura de tenencia con fines de comercialización. Además, la Justicia ordenó trabar un embargo sobre sus bienes por 30 millones de pesos.

Para los jueces de Casación, la resolución objetada por la defensa no constituía una sentencia definitiva y tampoco podía asimilarse a una decisión de esa naturaleza en función de sus consecuencias.

En esa línea, los magistrados remitieron a la jurisprudencia de la Corte Suprema, que establece que no son consideradas resoluciones definitivas aquellas que mantienen a una persona imputada sometida a un proceso penal, así como tampoco las que ordenan, dejan sin efecto o modifican medidas cautelares.

El tribunal también remarcó que la situación procesal de Leal ya contaba con una doble conformidad judicial y señaló que la defensa no consiguió acreditar ni la existencia de una cuestión federal ni un caso de arbitrariedad que habilitara la intervención de Casación.

Leal estuvo al frente de ARSAT durante el gobierno de Alberto Fernández y luego de Javier Milei hasta junio de 2025, para luego pasar a ser titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) hasta su renuncia en febrero de 2026.

La investigación contra Facundo Leal por tráfico de estupefacientes

El expediente tuvo su origen en la investigación por el robo de materiales guardados en un depósito ubicado en San Fernando, donde se almacenaba infraestructura perteneciente a la Red Federal de Fibra Óptica.

A partir de esa investigación, la Justicia dispuso allanamientos en inmuebles relacionados con el ex funcionario. De acuerdo con las constancias del expediente, en su departamento se encontraron alrededor de US$650.000 en efectivo, junto con monedas correspondientes a otros seis países, ketamina, drogas sintéticas y cocaína. En otra propiedad situada en Mendoza, además, se secuestraron US$1,7 millones.

Al mismo tiempo, el ex funcionario enfrenta otra investigación por supuestas maniobras de corrupción cometidas durante su paso por ARSAT, relacionadas con presuntos retornos entregados a cambio de adjudicaciones directas de servicios a una empresa operadora privada.

Según surge de la documentación incorporada a la causa, la Fiscalía pudo reconstruir, a partir de mensajes de WhatsApp, audios y otros registros, supuestos nexos entre los funcionarios responsables de supervisar al proveedor y las personas que habrían sido beneficiadas por las maniobras bajo investigación.

Tras la desestimación de la queja, la situación procesal de Leal quedó ratificada dentro de la vía ordinaria de recursos, mientras siguen adelante las investigaciones judiciales.