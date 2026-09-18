La rosca electoral detrás de la visita de Milei a Bahía Blanca

Javier Milei llega este viernes a Bahía Blanca, un poderoso municipio de la Sexta Sección Electoral gobernado por el peronista Federico Susbielles, quien en 2023 le arrebató la intendencia al PRO después de dos mandatos consecutivos de Héctor Gay. En el camino hacia una alianza entre el macrismo y La Libertad Avanza, el distrito cuenta con potenciales candidatos de ambos espacios, nombres que se dirimirán encuesta en mano. El Presidente llegará acompañado por Diego Santilli, aunque no se tratará de un lanzamiento formal de candidatura: no hay clima para eso y el Jefe de Gabinete está enfocado enteramente en la gestión.

{{{htmlAmp}}}

Santilli y su equipo no priorizan hoy la agenda de campaña. Al contrario, aseguran estar volcados al 100% en la gestión y en las reformas elevadas al Congreso que buscan aprobación, entre las que se anotan el Presupuesto 2027, la reforma electoral y la iniciativa inspirada en el repentino deseo libertario de reclamar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas. Para ello, entre el miércoles y el jueves, el funcionario ya recibió a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; de Salta, Gustavo Sáenz; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Jujuy, Carlos Sadir y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Su presencia en la agenda bahiense responde, según confiaron, a una invitación del propio Presidente, dado que recorrerán las instalaciones de Compañía Mega. La empresa ingresó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para ampliar su complejo industrial con un desembolso de USD 365 millones, uno de los proyectos en los que Santilli trabajó directamente para lograr su sanción. También visitarán Louis Dreyfus Company, que invertirá USD 400 millones en la construcción de una planta de procesamiento de girasol y soja. Por la tarde, en tanto, mantendrán un encuentro con la militancia en el centro de la ciudad.

Este año no habrá ningún movimiento electoral concreto. No hay clima. No se sabe si habrá PASO. No se conocen las fechas de votación. Tampoco los contrincantes.

Lo que sí se palpita en Bahía Blanca es una disputa por la conducción municipal. En La Libertad Avanza circula un sondeo de DC Consultora sobre 957 casos que, en intención de voto, ubicó en primer lugar a los indecisos (32,3%), seguidos por el diputado bonaerense libertario Oscar Liberman con el 30,1%. Por detrás se posiciona el actual intendente, Federico Susbielles (17,8%), seguido de la opción "otro" (10%) y Héctor Gay, alcalde PRO hasta 2023, con el 3,3%. Por el mismo espacio figuran Nidia Moirano (3,2%), el dirigente de la Coalición Cívica Andrés De Leo (2,8%) y Daniel Rodríguez, secretario general de FOEESITRA (0,5%).

Para el próximo año, la candidata impulsada por el partido comandado por Cristian Ritondo es Gisela Caputo, presidenta del Concejo Deliberante local, cuyo nombre no fue medido en esta encuesta. El espacio amarillo dará el presente con dirigencia local en el acto encabezado este viernes por el Presidente junto a su hermana Karina, Santilli y Sebastián Pareja.

En el estudio de DC, realizado entre el 13 y el 16 de septiembre, Liberman apareció además como la persona más competitiva para vencer al actual intendente (48,4%), seguido por el ex basquetbolista Juan “Pepe” Sánchez (35,7%).

La medición por espacio político mostró un escenario similar. Ante la pregunta sobre a qué fuerza votarían si las elecciones a jefe comunal fueran el próximo domingo, la alianza La Libertad Avanza + PRO obtuvo el 31%, mientras que el Peronismo/Kirchnerismo alcanzó el 20,7% y la UCR —identificada en el estudio como Somos Buenos Aires— llegó al 10,3%. Un Frente de Centro Derecha cosechó el 6,9%, mientras que los indecisos representaron el 27,6%.