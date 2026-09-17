Milei llegará a las elecciones con recesión y descontento social en las calles

La recesión es ahora. Los datos difundidos por el Indec sobre la caída de la actividad al segundo trimestre del año, aumento del desempleo y la informalidad laboral al mismo tiempo dan cuenta de una olla en plena ebullición. Ante este cuadro de situación, develado por las propias estadísticas oficiales, el Presupuesto 2027 parece menos que un dibujo.

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Las señales de alerta también llegan desde el exterior. ¿Quién saldrá al rescate financiero de la administración Milei si Trump llegase a perder las elecciones de medio término? Es más, la reciente suba de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal ya funciona como una alarma para el equipo económico conducido por Luis Caputo y Santiago Bausilli.

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El Destape analizó los recientes datos macroeconómicos difundidos por el Indec con Alejandro Vanoli, ex titular del BCRA; Sebastián Menescaldi, director en la consultora Eco Go; Ernesto Mattos, investigador de la Universidad Nacional de José C. Paz, Proingra y la UBA; y con Claudio Lozano, economista y dirigente de Unidad Popular.

Hola, recesión

Los datos están a la vista. El PBI cayó 0,6% en el segundo trimestre frente al período anterior, mientras el consumo privado retrocedió 2,4% y la inversión 0,8%. El crecimiento interanual de 2% se explicó en buena medida por el desempeño de sectores exportadores, mientras la industria y la demanda interna muestran dificultades para sostener la recuperación. La informalidad llegó al 45% y subió el desempleo.







“No se ven cuáles serían los motores del crecimiento de cara al 2027. Milei va a llegar al escenario electoral con recesión. Además, toda la cuestión cambiaria dependerá de las elecciones internacionales, como las de medio término en los Estados Unidos. La reciente suba de la tasa por parte de la Reserva Federal obligará a pensar una medida similar acá en la Argentina”, sostuvo Vanoli.

La administración Milei acaba de presentar un Presupuesto 2027 con datos que incluyen una pretensiosa suba de PBI del 4%. Una quimera. “Estos datos dan cuenta de una debilidad de la economía más fuerte (de la prevista). La duda pasará en qué hará el Gobierno si, efectivamente, la actividad crece menos que lo planteado en el Presupuesto. Se abren preguntas: ¿volverán a sostener el superávit a rajatabla a pesar de que caen los ingresos? ¿O aceptarán algún déficit y financiarse un poco en el mercado? Este es el primer presupuesto con una suba del gasto pero todo dependerá de los ingresos y los datos te están diciendo que el escenario es complejo”, analizó Menescaldi

- ¿Cómo juega el hecho de que se haya aumentado la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos? -, preguntó El Destape.

- En principio te juega en contra con el tema de financiamiento, tanto para el Gobierno como para las empresas. Si bien no ibas a colocar en el exterior, ibas a pedir un préstamo bilateral y tenías planificado un financiamiento local.

La precariedad como política económica.

La marcha de la bronca convocada para este sábado tiene varios por qué. Uno de ellos es que el salario no alcanza y cada vez se vive y trabaja peor. “El dato llamativo, no es solo la suba de la desocupación, sino que la población con empleo informal -según el Indec- llego a 6.101.000 el equivalente a la población de trabajadores registrado privado. Una tasa de informalidad en niveles récord, llegando al 45%”, analizó Mattos.

La precarización laboral no es un dato aislado. Se relaciona con ingresos cada vez más bajos, de ahí el creciente descontento social. “Tenés un país con la utilización de capacidad instalada estancada; hay falta de inversión y desaceleración del crecimiento con salario a la baja por la suba de los servicios públicos como energía electricidad, gas, combustible y transporte, internet, expensas y alquiler. Todo esto presiona sobre el salario y los ingresos de la población. Estamos ante el método de la precariedad como política económica”, agregó Mattos.

Los dólares de las exportaciones de Vaca Muerta tampoco acallarán el malestar social que afecta al mercado interno y familias cada vez más endeudadas. “Milei llegará a las elecciones en un contexto de profundización de la crisis. Si bien la perspectiva en materia de exportaciones e ingreso de divisas sigue siendo positiva, el año próximo estará marcado por una mayor dolarización de los excedentes; ahora estamos ante una salida de divisas superior a los 2000 millones por mes. Si se transforman en 3000 o 4000 millones mensuales, la sangría también le va a poner presión a la capacidad de pago de los vencimientos de la deuda”, analizó Lozano.

- ¿Qué puede pasar con las presiones financieras y cambiarias y los aumentos de precios? -, preguntó El Destape al economista de Unidad Popular.

- Claramente, en el escenario de presiones financieras y cambiarias de 2027 no se observa ninguna desaceleración posible de los precios, por ende, tampoco de mejoras en el poder adquisitivo de los trabajadores. ¿El Gobierno seguirá en la trampa de la austeridad y el ajuste? Es previsible que la coyuntura se agrave y, consecuentemente, la cuestión socia también. El gobierno va a llegar al 2027 profundamente apretado con un ascenso de las protestas en las calles.