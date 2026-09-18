El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), el esquema que impulsó el gobierno de Javier Milei para concretar los proyectos de sectores clave de la economía, tiene previsto crear 95.158 empleos a partir de 21 proyectos aprobados por el Ministerio de Economía que suman U$S 46.700 millones comprometidos. La cifra de empleo cubre sólo un 28,2% de los 337.365 puestos de trabajo perdidos durante el gobierno de Javier Milei, según información del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) a mayo de 2026.

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Los empleos perdidos desde fines de 2023 hasta mediados de este año se contabilizan en 241.176 empleos asalariados privados, 79.865 empleos del sector público y 16.324 puestos laborales en casas particulares.

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La brecha del empleo: los proyectos a 10 años no logran revertir la caída laboral

Incluso tomando la generación de los 196.663 empleos proyectados a 10 años por los 41 proyectos presentados bajo el paraguas del RIGI a agosto de este año, la pérdida de empleo desde diciembre de 2023 es superior. Si se tienen en cuenta todos los proyectos del RIGI (con la adhesión aprobada o en espera), la diferencia con la cantidad de empleos perdidos en 32 meses es de 140.702.

¿Cuántos empleos directos y permanentes generará el RIGI en realidad?

Un informe de Misión Productiva analizó los datos oficiales y concluyó que, al ritmo promedio de la caída del empleo (unos 11.250 empleos registrados por mes), los 95.158 puestos prometidos por el RIGI equivalen a 8,5 meses de pérdida de empleo.

Los puestos laborales prometidos por los proyectos aprobados del RIGI, además, incluyen empleos directos e indirectos, permanentes y temporales, incluidos los picos de contratación de las etapas de construcción, destacó el informe.

Además, Misión Productiva advirtió que “en los cinco proyectos del RIGI para los cuales existe información oficial desagregada, los empleos directos y permanentes representan el 14% del total anunciado. Extrapolando esa relación al conjunto del régimen, serían alrededor de 13.400 puestos estables: apenas el 4% del empleo asalariado formal perdido”.

Es decir, por cada 100 empleos registrados que la economía argentina perdió desde noviembre de 2023, el RIGI proyecta generar 28 puestos de cualquier tipo y alrededor de 4 empleos directos y permanentes, destaca el informe.

“Los megaproyectos (del RIGI) pueden ser una parte importante del crecimiento argentino, pero por sí solos difícilmente puedan compensar una caída extendida del empleo en el resto de la economía”, afirma Misión Productiva.

Construcción, textil y metalúrgica: el desplome de las industrias de obra intensiva

Mientras los desarrollos productivos bajo el RIGI comienzan a expandirse, el resto de los sectores de la economía que demandan una mayor cantidad de puestos de trabajo, como la construcción y la industria textil, continúan en destrucción.

Misión Productiva también advierte sobre los límites del sector extractivo. Según ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina), la actividad de los proveedores metalúrgicos vinculados a petróleo y gas cayó 5,3% en el primer semestre de 2026.

El intendente de Añelo, Fernando Banderet, sin querer sintetizó los datos del SIPA y las proyecciones de empleo del RIGI cuando declaró en junio: “Hoy no se vengan con la familia. El que quiere venir a buscar una oportunidad, bienvenido sea. Añelo recibe a todo el mundo con los brazos abiertos, pero que vengan con algo seguro”.