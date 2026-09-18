Más de la mitad de los argentinos rechaza a Javier Milei. Lo afirmó una encuesta que sostuvo que un 52% de los consultados desaprueban la gestión del Presidente. Además, el sondeo marcó la tendencia de que el líder de La Libertad Avanza no gobierna para las mayorías y se sostiene la preocupación por los bajos salarios.

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Un trabajo de opinión pública de la consultora Poliarquía realizado a nivel nacional midió la aprobación del Presidente y el rechazo escaló en el mes de septiembre a un 57%, el punto más alto desde que llegó a la Casa Rosada. La aprobación, en cambio, se sostiene en un 42%.

Mayorías vs. élites: la mirada crítica de la opinión pública sobre la gestión libertaria

Otro de los puntos de la encuesta fue la consulta sobre si el gobierno de Milei favorece a las mayorías o a las élites. Esta consulta arrojó que un 67% de los encuestados consideró que el Presidente solo gestiona para un sector, mientras que solo el 29% cree que lo hace para la mayoría de la gente.

Bajos salarios y pérdida de poder adquisitivo: el problema económico que desplaza a la inflación

Respecto a las preocupaciones económicas, la principal, en ascenso durante los últimos meses, fueron los bajos salarios, con un 20%. En segundo lugar, y en caída respecto a mediados de año, fue el desempleo. Más abajo, aparece la inflación con un 12%.

¿Cómo impacta la brecha de género en la imagen de Javier Milei?

Por otra parte, la encuesta ratificó que se sostiene la brecha de género entre los adherentes al Presidente. En el promedio tomado de junio a septiembre, la aprobación de Milei entre los hombres se ubicó en un 52%, mientras que en las mujeres está en un 32%. Arroja un diferencial de 20% en la preferencia del sector masculino.