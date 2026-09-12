La economía golpea a todos: una encuesta reveló el dato que encendió las alarmas entre votantes de Milei

Una encuesta midió las preocupaciones de los argentinos respecto a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Los encuestados expresaron su desconfianza en las mejoras que anuncia el gobierno y la crisis ya hace dudar al núcleo duro que le renovó la confianza al presidente en las últimas elecciones.

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Tarifas, salarios e incertidumbre: el podio de los temores económicos

El trabajo de opinión pública realizado por la consultora D'Alessio Irol Berenztein marcó las tres principales preocupaciones de los encuestados. La primera fue el costo de los servicios públicos, con un 60% de las menciones.

La segunda preocupación es el temor a que los ingresos no alcancen para mantener el nivel de vida, que escala a un 59%. Completa el podio, con un 58%, la incertidumbre sobre la situación económica.

Por otra parte, el 67% de los encuestados afirmó que su situación económica personal es peor que la del año anterior y el 59% anticipa que la economía nacional estará peor dentro de un año, cuando tengan que definir si le dan a Milei otros cuatro años en la Casa Rosada.

¿Qué rubros aumentaron más la presión sobre el presupuesto de los hogares?

La encuesta también midió los rubros de mayor presión sobre el gasto familiar. Además de las tarifas, la presión sobre el presupuesto se desglosa en gastos clave: costos en salud (55%), el precio de los alimentos (49%), los incrementos en nafta y transporte (43%) y la inflación (43%).

La preocupación de los votantes de Milei

Por otra parte, el sondeo dividió las preocupaciones en base a su voto en las elecciones legislativas de 2025. En ese contexto, para los electores de la principal formación opositora, Fuerza Patria, la agenda económica es abrumadora y prioritaria; el costo de los servicios públicos preocupa al 84%, el precio de los alimentos al 73%, la insuficiencia de ingresos al 72% y la imposibilidad de ahorrar al 62%.



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En el caso de los votantes de La Libertad Avanza, aunque su agenda prioriza la inseguridad (71%) y la impunidad de la corrupción kirchnerista (65%), las variables del costo de vida muestran una penetración considerable: costos en salud (44%), ingresos insuficientes (41%) y servicios públicos (36%)