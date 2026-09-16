La última encuesta nacional de Explanans, realizado entre el 2 y el 9 de septiembre de 2026 sobre 7.015 casos, plantea una fotografía del escenario de cara a las elecciones 2027 a 1.000 días del gobierno de Milei. El sondeo tiene un margen de error de 1,15% para un nivel de confianza del 95%.

{{{htmlAmp}}}

Ante la pregunta sobre qué candidato elegirían si las elecciones presidenciales fueran hoy, Javier Milei aparece primero con el 38,5%, seguido por Axel Kicillof, con el 24%. Más atrás aparecen Myriam Bregman (10,4%), Sergio Massa (6,1%), Mauricio Macri (3,7%) y otros candidatos (8,3%). El 3% anticipa que votaría en blanco y el 6% todavía no sabe.

El dato muestra que, bajo este escenario hipotético, Milei mantiene una diferencia importante en una primera vuelta. Pero la fotografía cambia cuando la encuesta plantea una segunda instancia.

Kicillof le gana a Milei en un eventual balotaje

La pregunta que introduce mayor tensión de cara a las elecciones 2027 es qué sucedería en un balotaje entre Milei y Kicillof. Allí, Axel Kicillof obtiene el 43,1% frente al 41,9% de Javier Milei. El 8,8% dice que votaría en blanco y el 6,2% no sabe.

La diferencia es de 1,2 puntos porcentuales, por lo que el propio escenario de la encuesta marca un resultado muy abierto de cara a los comicios que se llevarán adelante, por ahora, en agosto, octubre y noviembre de 2027.

La diferencia también cambia según el segmento del electorado. Entre los menores de 30 años, Milei alcanza el 49,6% contra 39,3% de Kicillof. Entre los mayores de 50, en cambio, Kicillof llega al 44,9% y Milei al 39,8%.

Una elección que hoy aparece abierta

La encuesta encuentra además un escenario de desgaste para el Gobierno. La valoración negativa de la gestión de Milei llega al 58,2%, mientras que la positiva se ubica en 41,8%. A su vez, el 57,4% afirma estar peor que antes en términos económicos.

Sin embargo, ese deterioro convive con un dato electoral diferente: Milei conserva el primer lugar en la primera vuelta hipotética, mientras que Kicillof aparece con capacidad para revertir ese resultado en un balotaje.

Así, si las elecciones 2027 fueran hoy, la encuesta mostraría dos fotografías distintas: Milei arriba en primera vuelta y Kicillof por delante en una eventual definición mano a mano. A más de un año de los comicios, el escenario todavía presenta un alto nivel de incertidumbre.