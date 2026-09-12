Los jefes del BRICS se reunieron en Nueva Delhi y expresaron "su profunda preocupación" por el conflicto en Medio Oriente

Los líderes del grupo BRICS aprobaron este sábado en Nueva Delhi una declaración de 140 puntos en la que expresaron su "profunda preocupación" por la escalada de conflictos en Medio Oriente, a la par que reclamaron diálogo y diplomacia para resolver las tensiones. El documento pide "máxima contención, protección de civiles e infraestructura y el respeto por la soberanía" de los Estados involucrados.

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La declaración dedica varios apartados a Gaza, Palestina y Líbano y menciona expresamente a Israel, pero evita identificar a Estados Unidos e Irán al abordar la escalada regional. A su vez, el texto no incluye ninguna referencia a la guerra en Ucrania, a diferencia de la declaración adoptada en 2025 durante la cumbre realizada en Río de Janeiro.

La omisión se produce mientras la guerra entre Rusia y Ucrania continúa. Este sábado, en tanto el presidente ruso Vladímir Putin participaba de la cumbre de Nueva Delhi, Rusia lanzó una nueva oleada de ataques contra distintas regiones ucranianas, mientras Kiev respondió con drones contra territorio ruso.

El documento de los BRICS sostiene que el bloque privilegia el "diálogo y la diplomacia" como herramientas para enfrentar las tensiones internacionales. También reclama preservar el comercio, las cadenas de suministro y el flujo de energía ante el impacto que los conflictos pueden generar sobre la economía global.

¿Qué dijo India sobre la declaración de los BRICS?

Sudhakar Dalela, diplomático indio y principal negociador de India ante el foro, defendió el contenido de la declaración luego de su publicación. Consultado específicamente por la ausencia de Ucrania, evitó referirse a cuestiones geopolíticas concretas y destacó el enfoque general adoptado por los países miembros.

"Creo que el BRICS ha articulado de manera muy clara su preferencia por el diálogo y la diplomacia como parámetro rector para abordar las tensiones y los conflictos", sostuvo ante los medios.

En el apartado dedicado a Medio Oriente, los líderes reclamaron máxima contención, protección de la población civil y respeto por la soberanía e integridad territorial de los Estados. También plantearon la necesidad de garantizar la continuidad de los intercambios comerciales, las cadenas de suministro y el suministro energético.

El documento sí menciona a Israel al referirse a Gaza y Líbano. En ese marco, reclama mantener el alto el fuego, garantizar el acceso de ayuda humanitaria y retirar las fuerzas israelíes de los territorios libaneses donde todavía permanecen.

Los BRICS también condenaron el atentado ocurrido el 22 de abril de 2025 en Jammu y Cachemira y cuestionaron el terrorismo transfronterizo. Sin embargo, el texto evita mencionar directamente a Pakistán.

Emiratos Árabes e Irán buscan bajar la tensión

En paralelo a la cumbre, el príncipe heredero de Abu Dabi, Jaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo una reunión con el presidente iraní, Masud Pezeshkian. Fue el primer encuentro presencial de alto nivel entre ambos países desde la escalada de tensiones y los ataques iraníes contra territorio de Emiratos Árabes Unidos.

Según informó la Oficina de Medios de Abu Dabi, ambos dirigentes analizaron cuestiones regionales e internacionales y coincidieron en la importancia de impulsar medidas destinadas a reducir las tensiones y fortalecer la estabilidad.