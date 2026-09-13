El ministro de Cultura israelí pidió retirar la nacionalidad a autores de un documental sobre muertes en Gaza

El ministro de Cultura de Israel, Miki Zohar, pidió este domingo retirar la nacionalidad a Yuval Abraham y Rachel Szor por "traición" por su premiado documental 'NAZA', que trata sobre el uso de la inteligencia artificial por parte del Ejército israelí para matar civiles en la Franja de Gaza.

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"El abrasador odio por sí mismos de los productores, que quieren hacer daño a su patria por el aplauso de los antisemitas del mundo, es inconcebible y es una traición al país", afirmó Zohar en un comunicado. "Como ministro de Cultura, voy a actuar inmediatamente para revocar la ciudadanía israelí a estos despreciables directores por traicionar al país", añadió.

'NAZA' logró el Premio Especial del Jurado del Festival Internacional de Cine de Venecia en la 83ª edición de este prestigioso festival de cine. Su título hace referencia al acrónimo eufemístico que utilizan los servicios de inteligencia israelíes para indicar el número de civiles que se espera que mueran en un ataque aéreo, indicó EuropaPress. Abraham y Szor ya codirigieron junto a los palestinos Basel Adra y Hamdan Ballal la película 'No Other Land' (2024), que ganó el Oscar al mejor largometraje documental.

Mientras tanto, se profundizan los ataques en Gaza

Un ataque aéreo israelí perpetrado el domingo causó la muerte de al ‌menos dos palestinos ‌que viajaban en un vehículo e hirió a otros 13 en la Franja de Gaza, informó personal médico. El ataque, perpetrado en el barrio de Tel Al-Hawa, al oeste de la ciudad de Gaza, dejó ​el vehículo destrozado, ⁠según las imágenes difundidas en las ‌redes sociales.

El personal médico local dijo ⁠a Reuters que había ⁠instado a la población a facilitar información que pudiera ayudar a identificar a las dos ⁠personas fallecidas, cuyos cuerpos quedaron desmembrados ​por la explosión. El Ejército israelí ‌aseguró que el ataque ‌tenía como objetivo a dos militantes de ⁠Hamas, sin dar más detalles.