Nuevos ataques en el estrecho de Ormuz y crecen las tensiones

La tensión entre Irán y Estados Unidos no para de escalar. El mando militar iraní advirtió a las naciones de Oriente Medio que serán consideradas "cómplices" si Estados Unidos reanuda ataques de gran envergadura contra el país desde bases estadounidenses. "Advertimos que, si los países de la región se alinean con la agresión del 'Gran Satán' contra un Irán poderoso y soberano, todos ellos serán considerados cómplices de esta maldad y ya no podrán esperar contención ni decoro por parte de las poderosas fuerzas armadas de Irán", declaró el cuartel general Khatam al-Anbiya en un comunicado. Seguí el minuto a minuto del conflicto en El Destape.

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