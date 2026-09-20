La tensión entre Irán y Estados Unidos no para de escalar. El mando militar iraní advirtió a las naciones de Oriente Medio que serán consideradas "cómplices" si Estados Unidos reanuda ataques de gran envergadura contra el país desde bases estadounidenses. "Advertimos que, si los países de la región se alinean con la agresión del 'Gran Satán' contra un Irán poderoso y soberano, todos ellos serán considerados cómplices de esta maldad y ya no podrán esperar contención ni decoro por parte de las poderosas fuerzas armadas de Irán", declaró el cuartel general Khatam al-Anbiya en un comunicado. Seguí el minuto a minuto del conflicto en El Destape.
Irán advirtió a aliados de EE.UU. que habrá represalias si Trump vuelve a atacar
El mando militar iraní advirtió a las naciones de Oriente Medio que serán consideradas "cómplices" si Estados Unidos reanuda ataques de gran envergadura contra el país desde bases estadounidenses.
Hace 1 hora
Ucrania lanzó un masivo ataque sobre Rusia: 4 muertos y una refinería en llamas
El bombardeo fue con más de mil drones, que cayeron principalmente en la capital Moscú y la ciudad ucraniana ocupada por los rusos Jerson. Trump había anunciado que Ucrania no atacaría más infraestructura energética. ¿Qué efecto político tendrá este ataque?
reuters
Hace 1 hora
El mando militar iraní advierte a los aliados de EE. UU. sobre nuevos ataques
El mando militar de Irán alertó a las naciones de Oriente Medio que serán consideradas "cómplices" si Estados Unidos reanuda ataques de gran envergadura contra el país desde bases estadounidenses.
"Advertimos que, si los países de la región se alinean con la agresión del 'Gran Satán' contra un Irán poderoso y soberano, todos ellos serán considerados cómplices de esta maldad y ya no podrán esperar contención ni decoro por parte de las poderosas fuerzas armadas de Irán", declaró el cuartel general Khatam al-Anbiya en un comunicado.
Hace 1 hora
Irán sostiene que asistir a la Asamblea General de la ONU es un derecho
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirma que asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana es un derecho de Teherán, después de que Estados Unidos confirmara la concesión de visados a la delegación iraní.
“Un viaje a Nueva York no resulta atractivo para los diplomáticos iraníes, pero es un bastión que no debe abandonarse”, remarcó el vocero Esmail Baghaei, según informó la Agencia de Noticias Estudiantiles Iraní (ISNA).
“Participar en la cumbre de la ONU es nuestro derecho, y en esta reunión debemos proclamar con firmeza la rectitud de la nación iraní. Debemos asegurarnos de que el viaje a Nueva York no transmita ningún mensaje que el enemigo pueda interpretar como una señal de debilidad por parte de Irán. No se debe enviar ningún mensaje que no refleje el verdadero poder y autoridad de Irán”, informó la agencia de noticias.
Hace 2 horas
Las defensas aéreas interceptaron un misil balístico hutí disparado hacia Riad
El vocero de las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí, el general de división Turki al-Maliki, respondió a las afirmaciones previas de los hutíes de que el grupo atacó hoy mismo objetivos "sensibles" en Arabia Saudí con misiles y drones.
Estos son algunos de los puntos clave que mencionó:
- Las defensas aéreas saudíes interceptan y destruyen un misil balístico lanzado por la milicia "terrorista" hutí hacia Riad.
- Los hutíes están intensificando sus intentos de atacar a civiles e infraestructura civil en la capital.
- Los intentos de los hutíes de atacar a civiles e infraestructura civil en las ciudades de Taif, Baish, Farasan y Yanbu fueron frustrados. Las fuerzas de defensa aérea frustraron los ataques de la milicia hutí antes de que alcanzaran sus objetivos.
- El Mando de la Coalición reafirma su derecho a adoptar las medidas apropiadas para disuadir la conducta de la milicia terrorista hutí, de conformidad con el derecho internacional humanitario.
Hace 19 horas
Hutíes atacaron la capital saudita y la petrolera Aramco con misiles y drones
Se observó una columna de humo cerca del aeropuerto de Riad tras varias explosiones y una alerta enviada a los celulares.
09:40 | 19/09/2026
Irán afirma que envió a EE. UU., vía Qatar, las condiciones para poner fin a la guerra
El vocero del Ministerio del Interior iraní, Ali Zeynivand, exigió que el gobierno estadounidense "cumpla con sus compromisos en este acuerdo". En paralelo, el ejército israelí profundiza sus ataques en Gaza y Líbano.
07:23 | 18/09/2026
Irán ataca un petrolero en Ormuz y EE.UU. amplía sus sanciones contra Teherán
Los Guardianes de la Revolución aseguraron haber interceptado un buque de bandera togolesa al que acusaron de realizar un “paso ilegal”. Washington, en paralelo, sancionó a una plataforma de criptomonedas y a personas vinculadas con Babak Zanjani.
11:09 | 17/09/2026
ONU alertó que hay evidencia para creer que EE.UU. cometió crímenes de guerra en Irán
El mismo grupo de expertos acusó al Estado iraní de cometer violaciones a los derechos humanos con su feroz represión contra las masivas protestas que sacudieron al país persa antes de la guerra.
06:54 | 16/09/2026
En medio de una Gaza destruída, colapsó un edificio: 20 muertos y 60 desaparecidos
El inmueble había sido atacado por Israel y era utilizado como refugio por familias desplazadas. Desnudó la fragilidad de todos los edificios en el devastado territorio palestino. Además, Israel sigue bombardeando Líbano.
00:05 | 16/09/2026
Lobby israelí, el gran poder que domina a Trump y a Milei
Un libro que acaba de publicarse en Estados Unidos describe la incidencia determinante que los grupos de presión alineados con Netanyahu tienen sobre la política y los presidentes norteamericanos. Punto de inflexión: el abismo que se abrió entre sociedad y poder.
12:16 | 15/09/2026
Irán rechazó negociar con EE.UU. y envió a su canciller a China en plena escalada
Teherán condicionó las conversaciones al cumplimiento de sus exigencias tras los dichos de Trump y advirtió que las dinámicas sobre el petróleo en Ormuz cambiaron.
06:59 | 15/09/2026
Irán rechaza negociar con EE.UU. pese a la apertura al diálogo de Trump
Teherán descarta retomar el diálogo con Washington hasta que se cumplan sus condiciones. La replica iraní fue en respuesta a las declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que está dispuesto a evaluar nuevas conversaciones.
07:03 | 14/09/2026
La guerra en Yemen abrió un segundo frente preocupante para el mercado energético global
Al mismo tiempo que un nuevo barco fue atacado en Ormuz, la guerra entre los rebeldes hutíes en Yemen y Arabia Saudita complica aún más la oferta global de crudo. Las milicias pro Irán avanzan sobre el segundo estrecho más importante de la región y atacan la infraestructura energética saudita.
17:25 | 13/09/2026
Funcionario israelí pidió retirar la nacionalidad a autores de un documental sobre Gaza
Miki Zohar definió a los directores Yuval Abraham y Rachel Szor como "despreciables" y los acusó de "traicionar al país".
10:43 | 13/09/2026
El cierre de un oleoducto saudita por un ataque amenaza al 4% del suministro global
El viernes un misil golpeó un oleoducto que comunica el Golfo Pérsico con el Mar Rojo y permite redirigir el crudo que ya no puede salir por Ormuz. El conflicto en Yemen complica aún más el mercado energético mundial.
15:24 | 12/09/2026
Los jefes del BRICS expresaron su "profunda preocupación" por la guerra en Medio Oriente
Los representantes del BRICS se reunieron en Nueva Delhi y presentaron un documento conjunto sobre la situación en Medio Oriente. Pidieron "máxima contención" y priorizaron el diálogo diplomático.
11:53 | 12/09/2026
Trump aseguró que los hutíes le pidieron que "no intervenga" tras tomar la costa del Rojo
El presidente Trump aseguró que los hutíes de Yemen se comunicaron con él tras tomar la costa del mar Rojo y la isla de Perim, y le habrían pedido que "no intervenga" en el conflicto en su país.