Irán advirtió a aliados de EE.UU. que habrá represalias si Trump vuelve a atacar

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirma que asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana es un derecho de Teherán, después de que Estados Unidos confirmara la concesión de visados ​​a la delegación iraní.

“Un viaje a Nueva York no resulta atractivo para los diplomáticos iraníes, pero es un bastión que no debe abandonarse”, remarcó el vocero Esmail Baghaei, según informó la Agencia de Noticias Estudiantiles Iraní (ISNA).

“Participar en la cumbre de la ONU es nuestro derecho, y en esta reunión debemos proclamar con firmeza la rectitud de la nación iraní. Debemos asegurarnos de que el viaje a Nueva York no transmita ningún mensaje que el enemigo pueda interpretar como una señal de debilidad por parte de Irán. No se debe enviar ningún mensaje que no refleje el verdadero poder y autoridad de Irán”, informó la agencia de noticias.