Irán advirtió que usará "armas estratégicas" si EE.UU. vuelve a bombardear su territorio

La Guardia Revolucionaria de Irán lanzó una severa advertencia a la Casa Blanca al asegurar que empleará armamento estratégico inédito y ampliará el radio de sus ataques si Estados Unidos e Israel ejecutan una nueva serie de bombardeos contra su territorio. La declaración de las fuerzas de elite persas se produce en un contexto de alta volatilidad, marcado por el estancamiento de las negociaciones de paz que contaban con la mediación diplomática de Pakistán.

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Durante una comparecencia reproducida por la agencia oficial Tasnim, el portavoz de la Guardia Revolucionaria, Hosein Mohebi, sostuvo que una nueva agresión derivará en un giro drástico de las operaciones defensivas del país asiático. "Si hubiera una nueva agresión, habría cambios significativos en nuestra defensa y en nuestra contraofensiva", aseveró el vocero militar, al tiempo que anticipó que Teherán "cambiaría la geografía de la guerra" a través del despliegue de capacidades militares que causarán "sorpresa en el mundo". Mohebi resaltó: "Usaríamos nuevas armas y nuevas capacidades en el campo de batalla, causando sorpresa en el mundo".

En su intervención, Mohebi puntualizó que los potenciales objetivos de las fuerzas iraníes no se limitarán a las posiciones golpeadas en las fases previas del enfrentamiento, sino que abarcarán nuevos puntos estratégicos incluidos en las listas de inteligencia del régimen. Asimismo, el portavoz enfatizó que Teherán se encuentra plenamente preparado para encarar un conflicto de larga duración, encuadrando las tensiones actuales dentro del choque militar abierto que comenzó con la ofensiva relámpago lanzada el pasado 28 de febrero por Washington y Tel Aviv.

Por su parte, el Mando Central de Jatam al Anbiya (instancia de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes) emitió un comunicado a través de la televisión pública IRIB en el que dio por desarticulada la hegemonía regional estadounidense. La cúpula militar remarcó que las tropas persas lograron alterar las ecuaciones de seguridad en favor de la comunidad musulmana, destacando de forma explícita la toma de la gestión operativa sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima neurálgica por donde circula buena parte del comercio petrolero mundial.

Finalmente, el comandante del Ejército iraní, Amir Hatami, ratificó que todas las unidades de las Fuerzas Armadas permanecen en estado de máxima alerta operativa para repeler cualquier incursión enemiga. "No dudarán ni un momento a la hora de defender la independencia, la seguridad y la integridad de nuestro querido Irán", sentenció Hatami, consolidando una postura de disuasión total frente a la amenaza de una nueva ola de ataques norteamericanos.

Con información de EuropaPress.