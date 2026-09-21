Expertos advirtieron que Europa debe acelerar la electrificación y proteger su red energética ante la crisis en Medio Próximo

Líderes de la industria y especialistas del sector energético coincidieron en que el despliegue de las energías renovables, el avance de la electrificación y la flexibilidad de las redes de infraestructura constituyen los pilares centrales para blindar la seguridad del suministro en España y en el resto de Europa. El diagnóstico colectivo se formuló en el marco de una jornada organizada por el Club Español de la Energía (Enerclub), cruzada por la creciente incertidumbre geopolítica derivada del conflicto en Ucrania y la parálisis del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

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Durante la apertura del encuentro, la directora general de Enerclub, Cristina Rivero, destacó la solidez de la matriz eléctrica española (donde la eólica, la solar, la hidroelectricidad y la energía nuclear cubrieron cerca del 75% de la generación en 2025) al tiempo que resaltó la capacidad del parque de refinación nacional para amortiguar las recientes turbulencias en el mercado internacional de hidrocarburos.

Por su parte, la responsable de Coordinación Regulatoria de Iberdrola España, Lucía Arraiza, reclamó avanzar de forma decidida hacia la fase de ejecución mediante la electrificación para ganar autonomía y recortar emisiones. Para concretar esa meta, Arraiza exigió certidumbre regulatoria y una expansión urgente de las redes de distribución, alertando que las solicitudes de acceso por parte de sectores industriales intensivos se multiplicaron por diez. A su vez, el director de Optimización de Cadena de Valor Industrial de Repsol, Juan Carlos Ramírez, defendió la refinación como un activo estratégico frente al cierre de unas 35 refinerías en el continente durante los últimos 15 años.

En el plano internacional, el director del Oxford Institute for Energy Studies, Bassam Fattouh, advirtió que la transición hacia un modelo descarbonizado no elimina las amenazas geopolíticas, sino que "modifica su naturaleza" y acarrea costos adicionales para mantener la seguridad del sistema. En esa línea, Kingsmill Bond, director de la consultora Ember, alertó sobre la pérdida de competitividad de la Unión Europea frente a Estados Unidos y China (con tarifas eléctricas entre dos y tres veces más caras que las de sus competidores) e instó a concretar una "revolución tecnoeléctrica" capaz de electrificar el 75% de la demanda final, en comparación con el 20% actual.

Las mesas redondas institucionales concluyeron que, si bien la solución estructural pasa por reducir la dependencia de los combustibles fósiles, la industria necesitará del petróleo y el gas durante varios años. Por ello, las empresas reclamaron de manera unánime un marco normativo estable que garantice la neutralidad tecnológica y asegure la provisión de materias primas.

Con información de EuropaPress.