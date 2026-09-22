Irán insinúa que habrá conversaciones con Estados Unidos sobre estrecho de Ormuz en el marco de la ONU

La diplomacia iraní lanzó una contundente señal de apertura desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, al calificar la sesión de la Asamblea General como una "oportunidad de oro" para destrabar el canal de diálogo directo con Washington y reabrir el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz en cuestión de días, a condición de que Estados Unidos disponga el fin de su bloqueo militar.

{{{htmlAmp}}}

La coincidencia en el mismo recinto del presidente estadounidense, Donald Trump, y de su par iraní, Masoud Pezeshkian, representa el primer acercamiento indirecto entre ambos jefes de Estado desde que Washington desencadenó la "Operación Furia Épica" en febrero de este año y tras el colapso del acuerdo de tregua alcanzado en julio. Pese a que no hay reuniones bilaterales programadas, funcionarios de Teherán confirmaron a la agencia Reuters que su delegación cuenta con la autoridad para negociar un cronograma de desescalada, luego de haber enviado una propuesta formal mediante mediadores el pasado 16 de septiembre. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, confirmó la predisposición de la Casa Blanca a entablar conversaciones si existen garantías de lograr avances concretos.

La señal diplomática de Irán coincidió con una reunión clave entre Trump y los líderes de los seis estados árabes del Golfo Pérsico (Baréin, Kuwait, Qatar, Omán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos), cuyo objetivo central es restablecer la seguridad en las rutas comerciales sin conceder mayor hegemonía a Teherán.

En el plano energético, la tensión registró una leve descompresión tras confirmarse la reactivación parcial del oleoducto saudí Este-Oeste, que permitió reanudar de forma gradual las exportaciones desde el puerto de Yanbu en el mar Rojo. La infraestructura, clave para eludir la parálisis en el estrecho de Ormuz, había quedado fuera de servicio tras los bombardeos del 10 de septiembre atribuidos a milicias proiraníes. La novedad reforzó el repliegue en las cotizaciones internacionales del petróleo, donde el barril de Brent cedió hasta cotizar por debajo de la barrera de los 100 dólares.

Pese al clima de negociación en Nueva York, la inestabilidad se mantiene crítica en la desembocadura del mar Rojo. La milicia hutí de Yemen intensificó sus operaciones bélicas en las elevaciones montañosas de Kahboub con el objetivo de cortar el acceso al estrecho de Bab el-Mandeb y aislar a las fuerzas gubernamentales apoyadas por Riad, provocando el desplazamiento de más de 130.000 personas en lo que va del mes.

En este marco, The New York Times reveló que Trump canceló a último momento una serie de ataques aéreos planificados contra las posiciones hutíes, en medio de las conversaciones para evaluar un nuevo esquema de defensa integral. Durante el Foro Económico de Qatar celebrado en Nueva York, el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, presentó una iniciativa para integrar a Irán y sus vecinos árabes en un marco de seguridad compartida e interdependencia económica, como alternativa para frenar los constantes ciclos de represalias bélicas en la región.

Con información de Reuters