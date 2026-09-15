Estados Unidos trasladará fondos en seguridad de Europa y Medio Oriente hacia países del Escudo de las Américas

El gobierno de Donald Trump reasignará más de 50 millones de dólares originalmente destinados al presupuesto militar de algunos países europeos para enviarlo a Panamá, Perú, Ecuador y Colombia. La decisión está enmarcada en la visita del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio a Sudamérica durante la semana pasada, en la que formalizó el ingreso de algunos países de la región al Escudo de las Américas. La resolución fue firmada por el propio Trump hoy mismo y tendría "aplicación inmediata".

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Desde su vuelta a la Casa Blanca en 2024, el presidente Trump mantiene una política belicista mucho más ampliada que en su primera gestión, la cual extendió a sus nuevos aliados en la región al crear el Escudo de las Américas, una coalición de países con gobiernos conservadores a los que Washington quiere mantener bajo su órbita política. Con la excusa del narcotráfico y del "peligro chino", el magnate republicano subordina a los países del continente bajo su agenda y quiere presionar a sus aliados históricos a mantenerse bajo la misma. En medio de todo esto estalló la guerra en Irán, a la que Trump quiso sumar a Europa, pero ante el vacío que le hicieron países como Francia y Gran Bretaña, el mandatario apunta cuando puede contra el viejo continente.

Ahora la Casa Blanca confirmó que reasignará 52 millones de dólares en financiación militar extranjera procedente de Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak. El destino del dinero serán sus nuevos aliados en Sudamérica: Panamá, Perú, Ecuador y Colombia. Tres de éstos fueron visitados por Rubio la semana pasada.

El anuncio fue tomado como un primer cumplimiento de esa visita. Según dejaron ver los equipos de gobierno de Perú, Colombia y Ecuador, Rubio les habría promedio "apoyo adicional" además de su sumatoria formal al Escudo de las Américas.

Qué dijeron desde el Departamento de Estado

El Departamento de Estado norteamericano confirmó que los fondos se usarán para "combatir el narcoterrorismo en nuestro propio territorio y ayudar a seguir garantizando la seguridad del Canal de Panamá". En paralelo, añadieron que el hemisferio occidental "fue históricamente cuidado por la asistencia militar estadounidense", por lo que éste anuncio no es más que una "continuidad histórica" de lo que "siempre se hizo".

"Estos fondos impedirán que los adversarios establezcan puntos de apoyo estratégicos en nuestro hemisferio", afirmaron desde el Departamento en una sutilísima crítica a China, país que reforzó en los últimos años su presencia en América Latina mediante acuerdos comerciales y bases militares.