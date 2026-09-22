Un amplio grupo de países condenó en Naciones Unidas al genocidio en Gaza

En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, un importante grupo de presidentes aprovechó sus minutos de micrófono para referirse a la situación humanitaria en Gaza y pronunciarse en contra de la ofensiva israelí en ese territorio palestino. Mandatarios como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el francés Emmanuel Macron y el turco Recep Tayyip Erdogan, entre otros, respaldaron al vocero de la Autoridad Palestina, quien habló al final y destacó a la cumbre como "el primer evento de alto nivel centrado en los niños palestinos en detención israelí". La delegación de Israel se levantó durante uno de los discursos y se retiró de la sala.

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La cumbre de la ONU convocada esta semana mantiene un alto estándar geopolítico a partir de las tensiones internacionales de los últimos meses. Mientras que el mundo tiene sus ojos puestos en Estados Unidos y su cruzada petrolera en Ormuz, el tema Palestina volvió a tomar relevancia y fue el epicentro de la jornada inaugural en Nueva York. Una amplia variedad de presidentes se expresaron sobre la situación en Gaza, calificaron como "genocidio" a la avanzada israelí sobre la Franja y pidieron responsabilidad internacional "de todos" para detener los crímenes en la región.

"Miren lo que está pasando en Cisjordania donde día tras día estamos viendo violaciones", afirmó el presidente Macron y sumó: "¿Y en nombre de qué? Hamas nunca estuvo activo en Cisjordania". El jefe de Estado francés hizo foco en la necesidad de pedir "respeto" por el "legítimo derecho" del pueblo palestino "a existir".

"¿Qué vale nuestra credibilidad si no hacemos nada respecto a Gaza? Hay quien afirma que se ha alcanzado la paz, pero eso no ha permitido que llegue la ayuda humanitaria. El espectáculo es vergonzoso. Deberíamos avergonzarnos todos", remató Macron, como un gesto hacia su par estadounidense Donald Trump, quien desde el año pasado asegura haber garantizado "el alto al fuego necesario" entre Hamas e Israel.

El desplante israelí

Tras escuchar varios discursos seguidos, la delegación israelí se retiró de la sala mientras hablaba el turco Erdogan, quien se sumó a las condenas contra Israel y acusó al país de cometer "actos de terrorismo". En paralelo, describió al territorio palestino como "el campo de concentración más inhumano y vergonzoso de nuestro tiempo".

La palabra de los demás países

Aparte de Macron, otros jefes de Estado acompañaron el reclamo por la situación en Gaza. Uno de ellos fue el emir qatarí Tamim bin Hamad Al Thani, quien cuestionó las operaciones militares israelíes en Gaza y pidió "mantener como prioridad de la comunidad internacional" la situación palestina.

Otro de los principales oradores contra el genocidio en Gaza fue el Lula, quien cruzó al presidente Trump por sus amenazas de extinguir a Medio Oriente. "Amenazar a las civilizaciones con la extinción no traerá estabilidad en Medio Oriente", señaló y calificó como un "genocidio" las agresiones israelíes en la región.

"Generaciones de palestinos cargarán con el dolor y el trauma dejado por el genocidio cometido por el gobierno de Netanyahu contra mujeres y niños en Gaza. Civiles israelíes pagaron el precio del radicalismo y la intolerancia de los actos terroristas de Hamas. Perseguir al Tribunal Penal Internacional y a sus integrantes es un estímulo para que estos crímenes queden impunes", advirtió Lula.