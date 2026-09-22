Martes 22 de Septiembre del 2026 Mar 22 Sep
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 22 de septiembre

En VIVO - Actualizado hace 13 minutos

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 22 de septiembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

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