Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la cuarta semana de septiembre 2026

El mercado cambiario comienza la cuarta semana de septiembre con diferencias entre las distintas alternativas disponibles para acceder a dólares. Este lunes 21 de septiembre, el dólar oficial aparece como la opción más barata, mientras que el MEP se mantiene apenas por encima.

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El dólar oficial se ubica en $1.534, frente a los $1.538 del dólar MEP y los $1.550 del blue. Más alejado se encuentra el dólar cripto, cuya cotización se aproxima a los $1.600. De esta manera, para quienes están habilitados para acceder al mercado oficial y cuentan con una caja de ahorro en dólares, la cotización bancaria representa la alternativa de menor precio al comienzo de la semana.

Cuál es el dólar más barato este lunes 21 de septiembre

Las principales cotizaciones para la compra de dólares se ubican en:

Dólar oficial: $1.534.

$1.534. Dólar MEP: $1.538.

$1.538. Dólar blue: $1.550.

$1.550. Dólar cripto: cerca de $1.600.

La diferencia entre el oficial y el MEP es de apenas $4 por dólar. Frente al blue, en tanto, la brecha asciende a $16. Las cotizaciones pueden modificarse durante la rueda, por lo que el precio efectivo dependerá del valor disponible al momento de concretar la operación.

Cómo comprar el dólar más barato hoy

Cómo comprar el dólar más barato a través del Banco Nación

Las personas que tengan una cuenta habilitada en dólares en el Banco Nación y se encuentren en condiciones de operar pueden realizar la compra a través de los canales digitales de la entidad.

Para hacerlo, deben ingresar al home banking o a la aplicación del banco y dirigirse a la sección destinada a la compra y venta de moneda extranjera. Allí deberán seleccionar la cuenta en pesos que utilizarán para la operación, ingresar el monto que quieren convertir y confirmar la transacción. Una vez concretada la compra, los pesos se debitan de la cuenta en moneda local y los dólares se acreditan en la caja de ahorro en dólares del mismo titular.

El tipo de cambio utilizado será el vigente en Banco Nación al momento de confirmar la operación. Por ese motivo, es importante revisar la cotización antes de efectuar la compra.

A cuánto cotiza el dólar hoy

Qué es el dólar MEP y cómo se compra

Otra de las alternativas legales para acceder a moneda estadounidense es el dólar MEP o dólar bolsa, que este lunes cotiza a $1.538 y se encuentra apenas por encima del oficial. A diferencia de la compra bancaria tradicional, el MEP se obtiene mediante una operación en el mercado de capitales con títulos que pueden negociarse tanto en pesos como en dólares.

Para comprarlo, el ahorrista necesita una cuenta comitente en una ALyC o broker y una cuenta bancaria a su nombre. Primero debe transferir los pesos a la cuenta de inversión y comprar un título habilitado para la operatoria.

Posteriormente, y una vez cumplidos los plazos regulatorios cuando correspondan, el activo se vende contra dólares. Los fondos obtenidos pueden transferirse a una caja de ahorro en dólares perteneciente al mismo titular.

Algunas plataformas de inversión simplifican el procedimiento y permiten seleccionar directamente cuánto dinero se quiere destinar a la compra de dólar MEP. En esos casos, el sistema ejecuta las operaciones necesarias de manera automática.

Así, el dólar oficial comienza la cuarta semana de septiembre como la alternativa más barata, aunque la diferencia con el MEP es reducida y los precios pueden cambiar a lo largo de la jornada.