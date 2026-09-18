La morosidad está directamente vinculada con la caída de los préstamos para consumo y un resultado dispar en la intermediación financiera.

La morosidad en el pago de las deudas bancarias volvió a incrementarse durante julio, según el último informe del Banco Central. La irregularidad en el segmento de las familias se ubicó en el 12,9%, cuando hace un año era del 5,6%. En el caso de las empresas también hubo un leve incremento con un 3,6% de irregularidad. De acuerdo con un documento del Instituto Argentina Grande (IAG) para el séptimo mes del año, el total de deudores morosos ascendió a los 5,6 millones de personas, de las cuales 3,4 millones son “irrecuperables”. También se registró un aumento de los depósitos en dólares y una caída en pesos.

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En julio, la ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7% a nivel sistémico, levemente por encima del registro de junio, mientras que en julio de 2025 había sido del 3,2%. “Este desempeño mensual, tanto a nivel agregado como en el segmento de familias, estuvo explicado por una disminución del saldo real de financiamiento total (denominador de la ratio) y un aumento real (que viene desacelerándose) de la cartera en situación irregular”, puede leerse en el informe sobre Bancos publicado por la autoridad monetaria.

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Deudas de supervivencia y tarjetas al límite: la grave situación del crédito familiar

La morosidad está directamente vinculada con la caída de los préstamos para consumo y un resultado dispar en la intermediación financiera. “La dinámica mensual resultó heterogénea entre las distintas asistencias crediticias: los préstamos con garantía real se incrementaron (+0,5% real, ver Gráfico 1), las líneas comerciales no presentaron cambios significativos (-0,1% real), mientras que los créditos destinados al consumo se redujeron (-2,3% real)”, agregó el BCRA.

La caída de los préstamos al consumo indica un estrangulamiento de este instrumento de supervivencia. Las familias ya no pueden endeudarse más. De acuerdo a un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), el monto mediano adeudado por los deudores disminuye a medida que aumenta la gravedad de la mora. La mitad de los deudores “irrecuperables” adeudan -a cuenta de todas sus deudas- 77.900 pesos o menos.

“Esto indica que los deudores que entran en mora son los que tienen deudas más chicas. Aunque siempre en montos muy bajos, lo que indica que las deudas no fueron tomadas ni siquiera para comprar un televisor. La deuda mediana de los deudores en situación 5 creció un 80% real en el último año y la de los deudores en situación 4 un 35% real (en el resto de los casos la mediana adeudada cayó en términos reales)”, describieron.

Menos actividad y más ahogo: las empresas chicas sufren para pagar sus créditos

En el caso de las empresas, la caída de la actividad impacta en los niveles de morosidad. La irregularidad entre las empresas del rubro construcción se ubica en 6,7%. Mientras tanto, el promedio del total de las empresas es de 3,6%. “La mora medida como empresas con deuda morosa sobre empresas totales es aún más alta: 14,4%. Esto muestra que hay empresas chicas endeudadas por montos pequeños con más dificultad de repagar que las grandes”, agregaron desde el IAG.

Dolarización de ahorros: caen los plazos fijos en pesos y crecen las cuentas en moneda extranjera

En julio, la actividad de intermediación financiera de los bancos con el sector privado mostró comportamientos diferenciados por moneda, con una leve reducción en el segmento en pesos y un aumento en el denominado en moneda extranjera.

“En julio se redujo el saldo de los depósitos del sector privado. Con relación a las partidas en moneda extranjera, en el mes se incrementó el saldo de financiamiento al sector público y al sector privado, recursos que se fondearon mayormente por medio del aumento de los depósitos en esta denominación. El saldo real de crédito al sector privado en pesos disminuyó 0,9% respecto del mes anterior”, indicó el documento del BCRA.

Otro dato del mes tuvo que ver con un proceso de dolarización, caracterizado por la salida de depósitos en peso y un incremento de los depósitos en dólares (¿habrá incidido el Mundial de Futbol 2026?).

“En julio, el saldo real de depósitos del sector privado en pesos se redujo 3,4% (-1,9% interanual). Esta dinámica mensual se verificó mayormente en las cuentas a la vista (-7,7% real en las remuneradas y - 5,9% real en las no remuneradas) y, en menor medida, en los depósitos a plazo (-0,5% real). Con relación al segmento en moneda extranjera, el saldo de depósitos del sector privado aumentó 2,5% en moneda de origen ente puntas de mes (23,9% interanual)”, concluyó el BCRA.