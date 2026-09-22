El precio del petróleo subió por primera vez en cinco sesiones, impulsado por la expectativa de posibles conversaciones entre Estados Unidos e Irán durante la Asamblea General de Naciones Unidas. El Brent para noviembre alcanzó los USD 101,48 por barril, mientras que el WTI para octubre llegó a USD 96,65. La recuperación se produce en un contexto de tensiones persistentes en Medio Oriente, aunque el aumento de los envíos de crudo a través del estrecho de Ormuz redujo parcialmente las preocupaciones sobre el suministro. Seguí el minuto a minuto del conflicto en El Destape.
El petróleo sube ante la expectativa de diálogo entre EE.UU. e Irán en la ONU
El Brent avanzó 1,1% hasta los USD 101,48 por barril y el WTI subió 0,9%, mientras los mercados siguen las señales diplomáticas entre Washington y Teherán y la evolución de los suministros a través del estrecho de Ormuz.
Hace 20 minutos
Nuevos ataques en el estrecho de Ormuz y crecen las tensiones
Al menos dos personas fueron heridas este lunes a causa del impacto de un "proyectil desconocido" en un buque que intentaba transitar por el estrecho de Ormuz.
La tensión entre Irán y Estados Unidos no para de escalar. El mando militar iraní advirtió a las naciones de Oriente Medio que serán consideradas "cómplices" si Estados Unidos reanuda ataques de gran envergadura contra el país desde bases estadounidenses. "Advertimos que, si los países de la región se alinean con la agresión del 'Gran Satán' contra un Irán poderoso y soberano, todos ellos serán considerados cómplices de esta maldad y ya no podrán esperar contención ni decoro por parte de las poderosas fuerzas armadas de Irán", declaró el cuartel general Khatam al-Anbiya en un comunicado. Seguí el minuto a minuto del conflicto en El Destape.
Hace 22 minutos
Irán advirtió que usará "armas estratégicas" si EE.UU. vuelve a bombardear su territorio
La Guardia Revolucionaria confirmó que se prepara para un conflicto prolongado frente al estancamiento del diálogo mediado por Pakistán. El Mando Unificado reivindicó el control sobre el estrecho de Ormuz.
La Guardia Revolucionaria de Irán lanzó una severa advertencia a la Casa Blanca al asegurar que empleará armamento estratégico inédito y ampliará el radio de sus ataques si Estados Unidos e Israel ejecutan una nueva serie de bombardeos contra su territorio. La declaración de las fuerzas de elite persas se produce en un contexto de alta volatilidad, marcado por el estancamiento de las negociaciones de paz que contaban con la mediación diplomática de Pakistán.
Hace 22 minutos
Israel acusó a Reino Unido de seguir un "patrón" de ataques en su contra
Tras el veto comercial británico a los asentamientos, la Cancillería israelí cerrará el consulado en Jerusalén y sancionará a políticos laboristas.
El Ministerio de Exteriores de Israel denunció que el gobierno de Reino Unido, bajo la conducción del Partido Laborista, mantiene un "patrón" de acciones hostiles y aseguró que la administración británica no "pierde ninguna oportunidad" de atacar al Estado israelí. La acusación oficial se produce tras la decisión de Londres de congelar negociaciones y vetar el comercio con las colonias en territorios ocupados de Cisjordania.
Hace 20 horas
Advierten que Europa debe acelerar la electrificación y proteger su red energética
Durante un encuentro del Club Español de la Energía, referentes de la industria y analistas internacionales señalaron que la descarbonización cambia la naturaleza de los riesgos geopolíticos, pero reafirmaron que el petróleo y el gas seguirán siendo necesarios durante la transición.
10:45 | 20/09/2026
Irán advirtió a aliados de EE.UU. que habrá represalias si Trump vuelve a atacar
El mando militar iraní advirtió a las naciones de Oriente Medio que serán consideradas "cómplices" si Estados Unidos reanuda ataques de gran envergadura contra el país desde bases estadounidenses.
10:02 | 20/09/2026
Ucrania lanzó un masivo ataque sobre Rusia: 4 muertos y una refinería en llamas
El bombardeo fue con más de mil drones, que cayeron principalmente en la capital Moscú y la ciudad ucraniana ocupada por los rusos Jerson. Trump había anunciado que Ucrania no atacaría más infraestructura energética. ¿Qué efecto político tendrá este ataque?
reuters
16:09 | 19/09/2026
Hutíes atacaron la capital saudita y la petrolera Aramco con misiles y drones
Se observó una columna de humo cerca del aeropuerto de Riad tras varias explosiones y una alerta enviada a los celulares.
09:40 | 19/09/2026
Irán afirma que envió a EE. UU., vía Qatar, las condiciones para poner fin a la guerra
El vocero del Ministerio del Interior iraní, Ali Zeynivand, exigió que el gobierno estadounidense "cumpla con sus compromisos en este acuerdo". En paralelo, el ejército israelí profundiza sus ataques en Gaza y Líbano.
07:23 | 18/09/2026
Irán ataca un petrolero en Ormuz y EE.UU. amplía sus sanciones contra Teherán
Los Guardianes de la Revolución aseguraron haber interceptado un buque de bandera togolesa al que acusaron de realizar un “paso ilegal”. Washington, en paralelo, sancionó a una plataforma de criptomonedas y a personas vinculadas con Babak Zanjani.
11:09 | 17/09/2026
ONU alertó que hay evidencia para creer que EE.UU. cometió crímenes de guerra en Irán
El mismo grupo de expertos acusó al Estado iraní de cometer violaciones a los derechos humanos con su feroz represión contra las masivas protestas que sacudieron al país persa antes de la guerra.
06:54 | 16/09/2026
En medio de una Gaza destruída, colapsó un edificio: 20 muertos y 60 desaparecidos
El inmueble había sido atacado por Israel y era utilizado como refugio por familias desplazadas. Desnudó la fragilidad de todos los edificios en el devastado territorio palestino. Además, Israel sigue bombardeando Líbano.
00:05 | 16/09/2026
Lobby israelí, el gran poder que domina a Trump y a Milei
Un libro que acaba de publicarse en Estados Unidos describe la incidencia determinante que los grupos de presión alineados con Netanyahu tienen sobre la política y los presidentes norteamericanos. Punto de inflexión: el abismo que se abrió entre sociedad y poder.
12:16 | 15/09/2026
Irán rechazó negociar con EE.UU. y envió a su canciller a China en plena escalada
Teherán condicionó las conversaciones al cumplimiento de sus exigencias tras los dichos de Trump y advirtió que las dinámicas sobre el petróleo en Ormuz cambiaron.
06:59 | 15/09/2026
Irán rechaza negociar con EE.UU. pese a la apertura al diálogo de Trump
Teherán descarta retomar el diálogo con Washington hasta que se cumplan sus condiciones. La replica iraní fue en respuesta a las declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que está dispuesto a evaluar nuevas conversaciones.
07:03 | 14/09/2026
La guerra en Yemen abrió un segundo frente preocupante para el mercado energético global
Al mismo tiempo que un nuevo barco fue atacado en Ormuz, la guerra entre los rebeldes hutíes en Yemen y Arabia Saudita complica aún más la oferta global de crudo. Las milicias pro Irán avanzan sobre el segundo estrecho más importante de la región y atacan la infraestructura energética saudita.