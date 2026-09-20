Domingo 20 de Septiembre del 2026 Dom 20 Sep
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 20 de septiembre

En VIVO - Actualizado hace 3 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 20 de septiembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 5 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 20 de septiembre

Este domingo, con el mercado cerrado y sin operaciones en la city, el dólar CCL se mantiene estable: los valores de referencia son $1592.7854 para la compra y $1600.7201 para la venta, con una variación de 0,62%.

Hace 20 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 20 de septiembre

Este domingo, con el mercado cerrado y sin operaciones en la city, el dólar MEP sostiene su estabilidad: la compra se ubica en $1531.83 y la venta en $1533.19, con una variación de 0,26%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 20 de septiembre

Este domingo 20 de septiembre, con el mercado cerrado y sin operaciones en la City, el dólar Oficial se mantiene estable: la compra cotiza en $1485 y la venta en $1535, con una variación de 0,00%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 20 de septiembre

Con el mercado cerrado este domingo, 20 de septiembre, el dólar blue despidió la semana con un precio de compra a $1530 y de venta a $1550, registrando una variación de -0,32%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 20 de septiembre

El mercado cambiario permanece inactivo hoy, domingo 20 de septiembre, sin operaciones; los valores de referencia del dólar Contado con Liquidación (CCL) son compra a $1592.7854 y venta a $1600.7201, con una variación de 0,62%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 20 de septiembre

Este domingo, 20 de septiembre, el mercado cambiario permanece inactivo, pero los valores de referencia del dólar MEP son compra a $1531.83 y venta a $1533.19, con una variación de 0,26%.

Hace 2 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 20 de septiembre

Este domingo, con el mercado cambiario inactivo, los valores de referencia del dólar Oficial se mantenían en $1485 para la compra y $1535 para la venta, con una variación de 0,00%. La cotización permanecía sin cambios respecto del último registro disponible.

Hace 2 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 20 de septiembre

Con el mercado cerrado durante el fin de semana, el dólar blue cerró el viernes con una cotización de compra de $1530 y de venta de $1550, registrando una variación de -0,32%.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 19 de septiembre

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18:17 | 18/09/2026

La morosidad sigue en aumento y las familias ya no pueden endeudarse más

La morosidad de las familias se ubicó en el 12,9% cuando en julio de 2025 había sido del 5,6%. Según el Instituto Argentina Grande, hay casi 6 millones de morosos, de los cuales 3,4 millones serían incobrables. 

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16:56 | 18/09/2026

Dólar mayorista: subió a $1.514 y cerró con el mayor aumento semanal del mes

El tipo de cambio mayorista volvió a subir este viernes y terminó por encima de los $1.510. En paralelo, las reservas del Banco Central retrocedieron y quedaron por debajo de los U$S50.000 millones.

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06:56 | 18/09/2026

El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.535

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14:03 | 17/09/2026

A cuánto se va el dólar en diciembre 2027

El proyecto oficial presentado para el próximo año incluye las principales estimaciones que espera el Gobierno que se cumplan en 2027. Cuál es la expectativa para el dólar, la inflación y la actividad.

Qué va a pasar con el dólar en 2027

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09:54 | 17/09/2026

Dólar a $1.847 en el Presupuesto 2027: entrá y votá a cuánto llegará el año que viene

El Gobierno fijó en la pauta oficial del dólar para fines de 2027. Registrate en El Destape y dejá tu pronóstico para el tipo de cambio.

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09:24 | 17/09/2026

La Reserva Federal de EE.UU. subió la tasa y mete más presión al dólar

El banco central estadounidense incrementó la tasa por primera vez en tres años. Cómo impacta en el tipo de cambio y en los bonos soberanos argentinos.

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06:55 | 17/09/2026

El dólar oficial subió cinco pesos y cerró a $ 1.535

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23:04 | 16/09/2026

Presupuesto: cómo Caputo admite que falta reactivación y el truco para el ajuste

El ministro de Economía da señales de que entiende que es necesario subir el nivel de la actividad, aunque los números fríos del proyecto de ley indican otra cosa.

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09:07 | 16/09/2026

El dólar oficial cerró en alza y los financieros acompañaron la suba

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16:47 | 15/09/2026

Dólar en 2027: cuánto prevé el Gobierno que suba en el año electoral

El Gobierno proyecta para 2027 un tipo de cambio promedio de $ 1.847,6 y una inflación del 18%. En ese escenario, el tipo de cambio acompañaría parcialmente la evolución de los precios.

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16:31 | 15/09/2026

Presupuesto 2027: el Gobierno proyecta 4% de crecimiento y 18% de inflación

A horas de que el Gobierno presente el presupuesto 2027 para empezar a ser tratado en el Congreso, el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso durante una nueva reunión de la Mesa Política en Casa Rosada las principales variables previstas para el próximo año.

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06:51 | 15/09/2026

El dólar oficial cerró sin cambios pero subieron el blue y la variante Bolsa

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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17:42 | 14/09/2026

Proyectan el ingreso de casi U$S 25.000 millones por Vaca Muerta y minería

El último año del gobierno de Javier Milei tendría el ingreso de casi US$ 25.000 millones de exportaciones de la energía y minería. Los saldos positivos escalarán en los próximos años hasta alcanzar los US$ 34.000 millones de Vaca Muerta y US$ 17.000 millones de la minería en 2030.

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