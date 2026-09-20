Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 20 de septiembre

Proyectan el ingreso de casi U$S 25.000 millones por Vaca Muerta y minería

El último año del gobierno de Javier Milei tendría el ingreso de casi US$ 25.000 millones de exportaciones de la energía y minería. Los saldos positivos escalarán en los próximos años hasta alcanzar los US$ 34.000 millones de Vaca Muerta y US$ 17.000 millones de la minería en 2030.