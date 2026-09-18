Dólar mayorista: subió a $1.514 y cerró con el mayor aumento semanal del mes

Después de la baja registrada durante la jornada del jueves, el dólar mayorista retomó la tendencia alcista este viernes 18 de septiembre y cerró en niveles similares a los de fines de agosto. La cotización terminó la semana con una suba de $6, equivalente al 0,4%. Se trató de la esclaada semanal más grande del mes.

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El tipo de cambio mayorista finalizó en $1.514,50, lo que significó un incremento de $4,50 frente a la jornada anterior. De esta manera, quedó a un 25,7% del techo de la banda cambiaria, que para este viernes se ubicó en $1.903,51, según los valores publicados por el Banco Central.

A pesar de la aceleración registrada hacia el cierre de la semana, el movimiento acumulado durante septiembre continúa siendo limitado. En lo que va del mes, el dólar mayorista suma $6, mientras que desde el comienzo de 2026 acumula un incremento de $59,50, equivalente al 4,1%.

Cómo terminaron las distintas cotizaciones del dólar

En el segmento minorista, el dólar oficial cerró a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue, por su parte, se ubicó en $1.550 para la venta.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP operó en torno a $1.535,80, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.583,51, con una baja del 0,7%.

En el mercado de futuros también se registraron subas generalizadas. Para diciembre, los contratos ubicaron al dólar mayorista en torno a los $1.605.

Qué prevé el Presupuesto 2027 para el dólar

Las expectativas sobre el comportamiento del tipo de cambio también están vinculadas con las proyecciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno.

El escenario contemplado por el equipo económico establece un dólar mayorista de $1.600 para diciembre de 2026 y de $1.847,60 para diciembre de 2027. Para el promedio del año próximo, la estimación oficial contempla un tipo de cambio de $1.728.

La cotización prevista para diciembre de este año se encuentra prácticamente en línea con los valores que actualmente refleja el mercado de futuros, donde el dólar mayorista se negocia alrededor de los $1.600. Si se toma ese nivel como referencia, pasar de $1.600 a fines de 2026 a $1.847,60 en diciembre de 2027 implicaría una suba nominal de aproximadamente 15,5%.

Mal día para acciones y bonos

Los activos argentinos operan en baja, tanto en el segmento de acciones como de bonos. El panel MERVAL retrocede 0,9% con bajas generalizadas, mientras que la totalidad de los ADRs en Nueva York están en rojo, con Central Puerto (-5,4%) como la más golpeada.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- caían un 0,5% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan subía cinco unidades para Argentina, en los 521 puntos básicos.