Las 10 claves del Presupuesto 2027: superávit, ajuste a la obra pública y más deuda

La hoja de ruta del Presupuesto 2027 ratifica el dogma libertario del equilibrio fiscal innegociable como norma rectora de la política económica. El proyecto y sus anexos fijan las metas económicas y detallan cómo se repartirán los recursos y bajo qué reglas funcionará el Estado durante un año que estará atravesado por las elecciones presidenciales.

{{{htmlAmp}}}

La iniciativa establece por norma que la ejecución presupuestaria deberá presentar de forma obligatoria un resultado financiero equilibrado o superavitario. Para el consolidado del Sector Público Nacional se proyecta un superávit financiero de $3,3 billones (0,2% del PBI) y un superávit primario de $18,4 billones (1,3% del PBI), mientras que para la Administración Nacional el saldo positivo se estima en $246.741 millones.

Por otra parte, el cuadro de supuestos macroeconómicos proyecta una desaceleración de la inflación al 18% interanual para diciembre de 2027, acompañada por un crecimiento del PBI del 4% y un tipo de cambio oficial fijado en $1.847,6 por dólar hacia el cierre del ejercicio.

En tercer término, el marco financiero general fija el total de gastos corrientes y de capital en $202,1 billones ($202.101.432 millones), sustentado sobre un cálculo de recursos totales de $202,3 billones ($202.348.173 millones).

Los Servicios Sociales concentrarán el 74,7% del gasto de la Administración Nacional ($150,9 billones). Dentro de esta finalidad, la Seguridad Social absorberá el 58,9% del presupuesto global ($119,1 billones) para el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones, destinándose asimismo $21,5 billones a políticas específicas de niñez y adolescencia (10,6% del gasto total).

Universidades, Administración Pública y Defensa

El crédito asignado para las universidades nacionales se fijó en $7,35 billones ($7.349.082 millones). La norma establece que Capital Humano podrá “interrumpir las transferencias de fondos a las casas de estudio que incumplan con el envío de información de gestión”, al tiempo que dispone aplicar los aumentos salariales sobre las plantas vigentes a noviembre de 2026.

Además, se establece un estricto congelamiento de vacantes en la Administración Pública Nacional. Se prohíbe la cobertura de cargos existentes o futuros sin previa autorización fundada del Jefe de Gabinete, e imponiendo un límite máximo de 376.701 cargos y 366.265 horas cátedra para todo el sector público nacional.

Las partidas de Defensa Nacional y Seguridad Interior sumarán $9.533.386 millones. El esquema se articula con el Plan ARMA, que reinvierte el 10% de los ingresos por privatizaciones y el 70% de las ventas de activos militares en equipamiento, e incluye autorizaciones de endeudamiento para la adquisición de tres submarinos convencionales (USD 2.300 millones) y dos fragatas multimisión (USD 1.200 millones).

Obra pública, deuda e incentivos

La política de infraestructura consolida la baja o inicio de rescisión de 1.683 obras públicas sobre una cartera revisada de 2.339 proyectos. En paralelo, se dispone la transferencia de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales a la Red Federal de Concesiones privadas para su mantenimiento mediante cobro de peaje y sin subsidios estatales.

El programa financiero autoriza la emisión de Letras del Tesoro por hasta $72 billones e instrumentos de deuda de corto plazo por $15 billones. Asimismo, para el vencimiento de letras intransferibles en dólares en cartera del Banco Central, se establece el canje obligatorio del 100% del capital y del 60% de los intereses por nuevos títulos, abonándose en efectivo el 40% restante de los intereses.

El articulado fija cupos fiscales promocionales por más de $580.000 millones, encabezados por la Promoción de la Economía del Conocimiento con $400.000 millones, el Régimen de Autopartismo con $130.000 millones y el límite de $40.000 millones para la devolución de IVA en bienes de capital, además de asignaciones para crédito fiscal en capacitación laboral y biotecnología.