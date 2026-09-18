BCRA: las reservas cayeron casi USD200 millones y tocaron su mínimo de septiembre

Las reservas brutas del Banco Central (BCRA) cayeron en 184 millones de dólares este último jueves 17 de septiembre y quedaron en 49.816 millones de dólares, el nivel más bajo desde el 31 de agosto, pese al relativamente amplio volumen de liquidación del agro.

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En paralelo, la autoridad monetaria realizó una compra neta de apenas 9 millones de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Con ese resultado, el saldo acumulado de compras en septiembre alcanzó solo los 213 millones de dólares, mientras que en lo que va de 2026 suma 14.262 millones de dólares.

El ritmo de acumulación de divisas también mostró una fuerte desaceleración, como viene ocurriendo en el último bimestre, tras el final de la cosecha gruesa. El promedio diario de compras en septiembre se ubica en torno a los 10 millones de dólares, muy por debajo de los 38 millones diarios de agosto, los 103 millones de julio, los 68 millones de junio y los 137 millones de mayo.

"Las compras del BCRA fueron de 9 millones de dólares, repitiendo el mínimo del miércoles, en una rueda donde la liquidación agropecuaria informada por CIARA llegó a 229,6 millones de dólares, el monto más alto desde el primero del mes", lo advirtió la consultora Outlier.

La Reserva Federal de Estados Unidos subió la tasa y pone presión al dólar en Argentina

Por primera vez desde 2023, el último miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por su denominación en inglés) elevó su tasa de interés de referencia, una decisión que suma presión sobre el dólar y que puede tener efectos negativos sobre los activos argentinos.

A pesar del reclamo expreso del presidente Donald Trump para avanzar en la dirección opuesta, la autoridad monetaria estadounidense resolvió subir la tasa en 0,25 puntos porcentuales (p.p.), llevándola a un rango de entre 3,75% y 4%. La medida recibió el apoyo de los doce miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés).

El nuevo aumento de tasas dispuesto por la Reserva Federal de Estados Unidos puede ejercer una presión al alza sobre el dólar en Argentina y, al mismo tiempo, afectar negativamente a los bonos soberanos argentinos.

La razón es que, con tasas más elevadas, los bonos del Tesoro de Estados Unidos se vuelven más atractivos para los inversores. Este escenario puede impulsar una venta de bonos argentinos, provocando una caída en su cotización y, como consecuencia, una suba directa del riesgo país.

Además, más allá de este mecanismo puntual, cuando el rendimiento de los activos estadounidenses aumenta, los inversores pueden encontrar una mayor rentabilidad en instrumentos considerados de menor riesgo, lo que tiende a reducir el atractivo relativo de activos de países emergentes.