Lunes 21 de Septiembre del 2026 Lun 21 Sep
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 21 de septiembre

En VIVO - Actualizado hace 10 minutos

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 21 de septiembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 21 de septiembre

En el mercado informal, el dólar blue se cotiza este lunes, 21 de septiembre, a $1530 para la compra y $1550 para la venta. La variación es de -0,32%, en una actualización normal de su precio.

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotizó la moneda estadounidense hoy.

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 19 de septiembre

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18:17 | 18/09/2026

La morosidad sigue en aumento y las familias ya no pueden endeudarse más

La morosidad de las familias se ubicó en el 12,9% cuando en julio de 2025 había sido del 5,6%. Según el Instituto Argentina Grande, hay casi 6 millones de morosos, de los cuales 3,4 millones serían incobrables. 

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16:56 | 18/09/2026

Dólar mayorista: subió a $1.514 y cerró con el mayor aumento semanal del mes

El tipo de cambio mayorista volvió a subir este viernes y terminó por encima de los $1.510. En paralelo, las reservas del Banco Central retrocedieron y quedaron por debajo de los U$S50.000 millones.

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06:56 | 18/09/2026

El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.535

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14:03 | 17/09/2026

A cuánto se va el dólar en diciembre 2027

El proyecto oficial presentado para el próximo año incluye las principales estimaciones que espera el Gobierno que se cumplan en 2027. Cuál es la expectativa para el dólar, la inflación y la actividad.

Qué va a pasar con el dólar en 2027

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09:54 | 17/09/2026

Dólar a $1.847 en el Presupuesto 2027: entrá y votá a cuánto llegará el año que viene

El Gobierno fijó en la pauta oficial del dólar para fines de 2027. Registrate en El Destape y dejá tu pronóstico para el tipo de cambio.

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09:24 | 17/09/2026

La Reserva Federal de EE.UU. subió la tasa y mete más presión al dólar

El banco central estadounidense incrementó la tasa por primera vez en tres años. Cómo impacta en el tipo de cambio y en los bonos soberanos argentinos.

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06:55 | 17/09/2026

El dólar oficial subió cinco pesos y cerró a $ 1.535

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23:04 | 16/09/2026

Presupuesto: cómo Caputo admite que falta reactivación y el truco para el ajuste

El ministro de Economía da señales de que entiende que es necesario subir el nivel de la actividad, aunque los números fríos del proyecto de ley indican otra cosa.

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09:07 | 16/09/2026

El dólar oficial cerró en alza y los financieros acompañaron la suba

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16:47 | 15/09/2026

Dólar en 2027: cuánto prevé el Gobierno que suba en el año electoral

El Gobierno proyecta para 2027 un tipo de cambio promedio de $ 1.847,6 y una inflación del 18%. En ese escenario, el tipo de cambio acompañaría parcialmente la evolución de los precios.

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16:31 | 15/09/2026

Presupuesto 2027: el Gobierno proyecta 4% de crecimiento y 18% de inflación

A horas de que el Gobierno presente el presupuesto 2027 para empezar a ser tratado en el Congreso, el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso durante una nueva reunión de la Mesa Política en Casa Rosada las principales variables previstas para el próximo año.

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06:51 | 15/09/2026

El dólar oficial cerró sin cambios pero subieron el blue y la variante Bolsa

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