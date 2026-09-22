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Con Milei en EE.UU., el gobierno se reúne hoy para bajar tensiones por el Presupuesto

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

Con Milei en EE.UU., el gobierno se reúne hoy para bajar tensiones por el Presupuesto

El presidente Javier Milei bajo tensión con el Presupuesto 2027 que enfrenta críticas internas y externas, sumado a la caída en su imagen y el conflicto por Malvinas. En paralelo, Patricia Bullrich profundizó su distanciamiento con cuestionamientos públicos, lo que refleja tensiones dentro de La Libertad Avanza.

Al mismo tiempo, Milei vuelve a viajar a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU y mantener reuniones con empresarios y académicos, para reforzar su alineamiento con Estados Unidos e Israel. Se espera un discurso con eje en Malvinas y crece la tensión. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

Hace 1 hora

Karina no viaja a EE.UU.: se queda para rearmar la mesa política y el vínculo con Bullrich

En un hecho llamativo, la hermana no acompañará al Presidente. Sucede tras el escándalo de Olivos. La hermanísima intenta contener a "Pato", que promete mañana martes ir a la reunión de mesa política con artillería pesada. 

Una nueva crisis en el Gobierno y otra ausencia de Karina Milei en un viaje de su hermano, Javier Milei. Ya había sucedido en septiembre del año pasado, con la derrota de las elecciones en PBA y en mayo de este año en pleno caos por Manuel Adorni. Ahora, tras el escándalo en la quinta de Olivos, la Secretaria General de Presidencia decidió no ir a Estados Unidos con el Presidente, que estará acompañado por el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Salen esta noche desde las 23 rumbo a Nueva York, donde el miércoles el mandatario disertará ante la Asamblea General de la ONU. 

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Hace 2 horas

En plena crisis interna, el Gobierno reúne a su Mesa Política

La inclusión de ajustes vinculados a discapacidad en el proyecto de Presupuesto profundizó las diferencias dentro del oficialismo. Patricia Bullrich cuestionó la falta de coordinación y este martes volverá a encontrarse en Casa Rosada con los principales referentes de la Mesa Política, que además deberá ordenar una cargada agenda legislativa.

En medio de cruces y duelos internos, el martes volverá a reunirse la Mesa Política en Casa Rosada para intentar ordenar la gestión legislativa de una agenda exigente que incluye, entre otras cosas, la Reforma Política y el Presupuesto 2027.

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Hace 3 horas

A Milei se le animan todos: Macri y Bullrich juegan sus propias cartas

Mientras el ex presidente del PRO acelera su armado territorial y respalda candidatos propios, la jefa de la bancada de LLA en el Senado tildó de mentiroso al jefe de Gabinete y expuso las fisuras del oficialismo.

Mientras Patricia Bullrich volvía a marcar una profunda distancia con los modos de la Casa Rosada, el PRO lanzaba un resumen de las tres jornadas de la Escuela de Dirigentes que contaron con la apertura de Mauricio Macri, decidido a retomar su agenda en la política local. En la pieza difundida por redes sociales, el líder del partido amarillo instaba a los propios a “prepararse para gobernar”: si bien se trataba de un mensaje dirigido a gestiones municipales, la interpretación inevitable es de carácter nacional.

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Hace 7 horas

Las insólitas explicaciones que dio Adorni para justificar su patrimonio

El exjefe de gabinete contestó al filo del plazo el requerimiento de justificación patrimonial que le había hecho la Justicia en la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Para poder justificar sus gastos siendo funcionario dijo que tenía casi 600 mil dólares en 8 direcciones de Bitcoin sin declarar, que las adquirió años antes de asumir y que vivía “como si no los tuviera”. Las dudas en torno a la titularidad de esas cuentas. Y las coartadas que no cierran. La Justicia evaluará los argumentos de Adorni y definirá si lo llama a indagatoria.

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Hace 7 horas

Santilli busca apoyo de los gobernadores aliados para el Presupuesto y las PASO

El jefe de Gabinete recibirá a Frigerio, Zdero y Torres para asegurar los votos del Presupuesto 2027 y la reforma política. Aunque sus respaldos parecen encaminados, los mandatarios llevarán una lista de reclamos provinciales. Las diferencias sobre las PASO todavía frenan el avance del proyecto electoral.

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Hace 9 horas

CABA declaró inconstitucional la aplicación del régimen penal juvenil a un niño de 14 años

La magistrada Laura De Marinis sobreseyó a un niño de 14 años: consideró que es "no punible". El ministro de Justicia de CABA afirmó que van a impulsar el juicio político contra la jueza. 

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Hace 11 horas

Universidades: los gremios paran, preparan medidas por un mes y ya palpitan otra marcha

En la previa de un nuevo paro nacional, todos los sindicatos universitario preparan medidas y ya anticipan una movilización masiva para el jueves 15 de octubre. 

Conflicto universitario: los gremios paran, preparan medidas por un mes y ya palpitan una nueva marcha federal.

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Hace 12 horas

La oposición se abroquela por discapacidad mientras LLA acelera su propio proyecto

El proyecto de presupuesto 2027 desarticula todo el sistema de discapacidad que funciona en el país desde hace más de 30 años. La aparición de ese texto fue un baldazo de agua fría para quienes negociaban una alternativa como las diputadas libertarias Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici. Luego del shock incial, ahora se mueven para reconstruir lazos con aliados.

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Hace 12 horas

Cottolengo Don Orione: "Las personas con discapacidad dejarán de ser invisibles"

La institución atraviesa un límite crítico por el recorte de insumos básicos y el atraso arancelario. Advierten por el impacto en pacientes con afecciones neurológicas.

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Hace 14 horas

El Gobierno apuesta a que se apruebe el jueves la eliminación de la zona fría en el Senado

El sindicato Stigas advirtió que si se elimina Zona Fría los usuarios de Mar del Plata perderían el subsidio, pero tendrían que seguir pagando el recargo que financia el esquema. 

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Hace 14 horas

Supers e industria anticipan más recesión: la demanda interna seguirá sin reaccionar

Las empresas de ambos sectores llegan al último trimestre con expectativas negativas sobre ventas, producción, pedidos y empleo. El escenario se da después de meses de caída del consumo masivo y de una baja de 5% en la producción industrial en julio.

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Hace 18 horas

Las tres provincias con récord exportable de soja lideran la pérdida de empresas y empleos

Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe concentran casi 80% de la soja comercializada y de la producción del cultivo, pero también encabezan la pérdida de empresas empleadoras a nivel nacional. La caída de la maquinaria agrícola muestra que el mayor volumen exportador ya no alcanza para apuntalar otras actividades productivas.

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Hace 19 horas

¿Feriado por la visita del papa León XIV? Qué dijo el canciller Quirno

Crece la expectativa por la visita de León XIV a la Argentina. El canciller Pablo Quirno confirmó que analizan si declarar asueto esos días para que los argentinos puedan acompañar las actividades del Papa.

Papa León XIV.

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Hace 20 horas

La metalurgia no encuentra piso: caída de 6,1% interanual y 3,9% mensual

La metalurgia sigue en caída libre: la producción retrocedió 6,1% interanual en agosto y 3,9% frente a julio, con todos los sectores en rojo y una capacidad instalada que apenas roza el 40%.  
 

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Hace 21 horas

Tras 150 días, Adorni presentó su declaración jurada: 77 páginas para responder 20 puntos

El exjefe de Gabinete presentó la justificación de su patrimonio ante la Justicia. Insistió con que los dólares cuestionados son fruto de la venta de Bitcoin, adquiridos entre 2014 y 2018. Sostuvo que la remodelación en Indio Cuá costó 175.000 dólares. 

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