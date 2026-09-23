El PRO que resiste el acuerdo con LLA se mostró con Lacunza y activa la interna para 2027

Con una foto federal y la sede del PRO como escenario, dirigentes del partido amarillo recibieron a Hernán Lacunza para brindarle apoyo institucional a su candidatura presidencial, en representación del espacio que conduce Mauricio Macri. El exministro de Economía es una persona muy cercana al titular del espacio macrista y, por ahora, el único abiertamente postulado para disputar la Jefatura de Estado por fuera de un acuerdo con La Libertad Avanza.

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El encuentro comenzó a las 19 y se extendió por varias horas, con un asado de por medio. Entre las figuras destacadas estuvieron María Eugenia Vidal, presidenta de la Fundación Pensar; Martín Goerling, presidente del bloque PRO en el Senado; las senadoras nacionales María Victoria Huala y Andrea Cristina; los diputados nacionales Emmanuel Bianchetti, Sergio Capozzi y Martín Ardohain; los exsenadores Humberto Schiavoni y Alfredo de Ángeli; y los exdiputados Jorge Enríquez, Julio Sahad y Pablo Torello.

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La foto funcionó como un apoyo e impulso institucional explícito a la candidatura de Lacunza con presencia de dirigentes que resisten una alianza con La Libertad Avanza, a diferencia de las negociaciones que llevan adelante Cristian Ritondo o Fernando de Andreis cada dos semanas en la Casa Rosada junto a Diego Santilli, Eduardo Menem y Martín Menem. Por eso, también hubo muchas ausencias.

Macri, de regreso en la política doméstica, no formó parte del convite y en su entorno aseguraban no estar al tanto del mitin. Sin embargo, como contó ayer El Destape, cerca del expresidente afirman que Lacunza es una persona muy cercana al líder del PRO y que no necesita una foto con él para hacer explícito el respaldo. Si otro dirigente quiere lanzarse, Mauricio también estaría dispuesto a acompañarlo.

Poco antes del encuentro en la sede PRO, el diputado Martín Yeza analizó en radio Rivadavia que el hecho de que "Lacunza esté trabajando en poder ser un candidato es algo bueno, es algo positivo". Pero, al mismo tiempo, advirtió que cuando el PRO fue a las elecciones separado de La Libertad Avanza no les fue bien a ninguno de los dos, mientras que cuando se juntaron "nos fue muy bien". En ese marco, deslizó que Macri no tiene intenciones de ser candidato a Presidente porque "ya en 2023 no quiso competir". Aunque aclaró que es su "impresión, no lo confirmo de manera oficial, pero de mis charlas con él nunca me dijo 'digan oficialmente que vamos' a competir", sintetizó.

El PRO mantendrá este miércoles un encuentro vía Zoom con presidentes provinciales del partido. Con el regreso de Macri, la rueda volvió a activarse y el plato fuerte llegará el viernes con un nuevo evento de "Próximo Paso", la arenga interna y plataforma amarilla camino al 2027. Será en Jujuy y el itinerario contará con una reunión junto al gobernador radical local, Carlos Sadir.