El Gobierno decretará feriado nacional el día que el Papa llegue al país

La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva anunció que el Gobierno decretará feriado para los días 9,10 y 11 de noviembre en el marco de la visita del papa León XIV. El 9 será feriado nacional pero los otros dos solo para las jurisdicciones que visite: Buenos Aires y Córdoba.

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En la conferencia de prensa también participaron el arzobispo Jorge García Cuerva, el jefe de Gabinete de Córdoba, Manuel Calvo, y el de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso y la secretaria de la presidencia Karina Milei. A su turno, García Cuerva dijo que el gobierno nacional les propuso que haya algún tipo de "ayuda" para que a los 20 mil voluntarios que necesitan para organizar la visita no se les compute los gastos en la sube que harán durante las jornadas. Además incitó a que se acercen más voluntarios dado que hasta ahora solo hay 14 mil inscriptos. Por último dijo que cada jurisdicción que visite el Papa (Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba) se harán cargo de los recursos económicos necesarios para vehiculizar la visita.

El Jefe de Gabinete de Córdoba, Manuel Calvo, dijo que también anunciarán feriado para el martes 10 que es el día que León XIV llegará a la provincia. El ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires dijo que el "epicentro" de la visita será la provincia más poblada del país y que por ello cortarán las calles y pedirán la "colaboración" de toda la sociedad para trabajar en una zona "esteril" alrededor del Monumento de los Españoles hasta la Avenida Udaondo.

Además, la ministra de Seguridad dio detalles del encuentro de alto voltaje político que se celebrará el mismo domingo que llegue y será en el Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner) en el que estarán los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, junto a todos los diputados, senadores, el Poder Judicial y el cuerpo diplomático. Allí disertarán el Papa y el presidente Javier Milei.

Por último, dijo unas palabras Karina Milei y destacó que la reunión que "excelente" y que el Papa es "para todos los argentinos". "Fíjense que nos hemos juntado todas las fuerzas. Hemos llegado a una muy buena relación, me parece algo muy productivo. El papa no es de un partido político o color político, es lo más importante a destacar de estas reuniones. Es lo que corresponde".

La agenda oficial del Papa en Argentina:

Domingo 8 de noviembre de 2026

MONTEVIDEO – FLORIDA – BUENOS AIRES

10:30

SANTA MISA en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres

Homilía del Santo Padre

15:10

CEREMONIA DE DESPEDIDA en el aeropuerto de Montevideo-Carrasco “General Cesáreo L. Berisso”

15:30

Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco hacia Buenos Aires

16:30

Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”

ACOGIDA OFICIAL

17:00

VISITA AL “MONUMENTO AL GENERAL SAN MARTÍN Y A LOS EJÉRCITOS DE LA INDEPENDENCIA” en la “Plaza San Martín”

17:20

CEREMONIA DE BIENVENIDA en la “Casa Rosada”

17:50

VISITA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

18:30

ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES, LA SOCIEDAD CIVIL Y EL CUERPO DIPLOMÁTICO en el “Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento”

Discurso del Santo Padre

Lunes 9 de noviembre de 2026

BUENOS AIRES – CLAYPOLE – BUENOS AIRES

09:15

VISITA AL PERSONAL Y A LOS ASISTIDOS DEL “PEQUEÑO COTTOLENGO DON ORIONE DE CLAYPOLE”

Saludo del Santo Padre

11:30

SANTA MISA en el “Monumento de los Españoles”

Homilía del Santo Padre

16:10

ENCUENTRO CON EL MUNDO DEL TRABAJO en la Universidad Católica Argentina

Discurso del Santo Padre

17:30

ENCUENTRO CON LOS LÍDERES DE LAS COMUNIDADES CRISTIANAS Y DE LAS TRADICIONES RELIGIOSAS en el “Palacio San Martín”

Discurso del Santo Padre

18:45

CELEBRACIÓN DE LAS VÍSPERAS CON EL EPISCOPADO ARGENTINO Y LOS EQUIPOS SINODALES en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad

Homilía del Santo Padre

19:45

Cena con los obispos en el Arzobispado

Martes 10 de noviembre de 2026

BUENOS AIRES - CÓRDOBA - BUENOS AIRES

07:30

Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Córdoba

09:00

Llegada al aeropuerto internacional de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”

10:00

SANTA MISA en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

Homilía del Santo Padre

15:15

ENCUENTRO CON LOS OBISPOS, LOS SACERDOTES, LOS DIÁCONOS, LOS RELIGIOSOS, LAS RELIGIOSAS, LOS SEMINARISTAS Y LOS AGENTES PASTORALES en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

Discurso del Santo Padre

16:55

Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Córdoba hacia Buenos Aires

18:10

Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”

20:15

VIGILIA CON LOS JÓVENES en el “Monumento de los Españoles”

Discurso del Santo Padre.