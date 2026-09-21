La agenda oficial del Papa León XIV en Argentina: recorrido en la Cárcel de Devoto, misa en Luján y visita a Don Orione

El Vaticano confirmó que el papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, en el marco de su gira sudamericana que también incluye Uruguay y Perú. La agenda oficial prevé actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, con un marcado carácter pastoral y encuentros con distintos sectores de la sociedad.

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León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre procedente de Montevideo. El aterrizaje en el Aeroparque Jorge Newbery está previsto para las 16:30, donde tendrá lugar la recepción oficial. A las 17 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín, y veinte minutos después participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

A las 17:50 está prevista la visita al Presidente de la República y, a las 18:30, el Papa mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunciará un discurso. La actividad continuará el lunes 9 con una visita, a las 9:15, al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires.

Por la tarde, a las 16:10, encabezará un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) y luego se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada finalizará con la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana y una cena con los obispos en el Arzobispado.

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba. Su partida desde Buenos Aires está programada para las 7:30 y la llegada al aeropuerto Ambrosio Taravella para las 9. A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y a las 15:15 mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El pontífice regresará a Buenos Aires durante la tarde y a las 20:15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. La última jornada de León XIV en la Argentina será el miércoles 11. A las 8 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde dirigirá un saludo.

Luego viajará a Luján, donde a las 10 celebrará una misa en la plaza situada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia de despedida está prevista para las 13:30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. Media hora después, el Papa partirá hacia Lima para iniciar la etapa peruana de su viaje apostólico

La agenda oficial del Papa en Argentina:

Domingo 8 de noviembre de 2026

MONTEVIDEO – FLORIDA – BUENOS AIRES

10:30

SANTA MISA en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres

Homilía del Santo Padre

15:10

CEREMONIA DE DESPEDIDA en el aeropuerto de Montevideo-Carrasco “General Cesáreo L. Berisso”

15:30

Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco hacia Buenos Aires

16:30

Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”

ACOGIDA OFICIAL



17:00

VISITA AL “MONUMENTO AL GENERAL SAN MARTÍN Y A LOS EJÉRCITOS DE LA INDEPENDENCIA” en la “Plaza San Martín”

17:20

CEREMONIA DE BIENVENIDA en la “Casa Rosada”

17:50

VISITA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

18:30

ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES, LA SOCIEDAD CIVIL Y EL CUERPO DIPLOMÁTICO en el “Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento”

Discurso del Santo Padre

Lunes 9 de noviembre de 2026

BUENOS AIRES – CLAYPOLE – BUENOS AIRES

09:15

VISITA AL PERSONAL Y A LOS ASISTIDOS DEL “PEQUEÑO COTTOLENGO DON ORIONE DE CLAYPOLE”

Saludo del Santo Padre

11:30

SANTA MISA en el “Monumento de los Españoles”

Homilía del Santo Padre

16:10

ENCUENTRO CON EL MUNDO DEL TRABAJO en la Universidad Católica Argentina

Discurso del Santo Padre

17:30

ENCUENTRO CON LOS LÍDERES DE LAS COMUNIDADES CRISTIANAS Y DE LAS TRADICIONES RELIGIOSAS en el “Palacio San Martín”

Discurso del Santo Padre

18:45

CELEBRACIÓN DE LAS VÍSPERAS CON EL EPISCOPADO ARGENTINO Y LOS EQUIPOS SINODALES en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad

Homilía del Santo Padre

19:45

Cena con los obispos en el Arzobispado

Martes 10 de noviembre de 2026

BUENOS AIRES - CÓRDOBA - BUENOS AIRES

07:30

Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Córdoba

09:00

Llegada al aeropuerto internacional de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”

10:00

SANTA MISA en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

Homilía del Santo Padre

15:15

ENCUENTRO CON LOS OBISPOS, LOS SACERDOTES, LOS DIÁCONOS, LOS RELIGIOSOS, LAS RELIGIOSAS, LOS SEMINARISTAS Y LOS AGENTES PASTORALES en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

Discurso del Santo Padre

16:55

Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Córdoba hacia Buenos Aires

18:10

Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”

20:15

VIGILIA CON LOS JÓVENES en el “Monumento de los Españoles”

Discurso del Santo Padre

Miércoles 11 de noviembre de 2026

BUENOS AIRES – LUJÁN – LIMA

08:00

VISITA AL COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL DE BUENOS AIRES

Saludo del Santo Padre

10:00

SANTA MISA en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján

Homilía del Santo Padre

13:30

CEREMONIA DE DESPEDIDA en el aeropuerto internacional de Buenos Aires “Ministro Pistarini”

14:00

Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Lima

17:30

Llegada a la “Base Aeronaval del Callao”

ACOGIDA OFICIAL

18:15

CEREMONIA DE BIENVENIDA en el “Palacio de Gobierno”

18:45

VISITA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

19:45

ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES, LA SOCIEDAD CIVIL Y EL CUERPO DIPLOMÁTICO en el “Gran Teatro Nacional”

Discurso del Santo Padre