Discapacidad: el Gobierno no aclara dudas sobre empleo, discrecionalidad y nomenclador

Mientras los familiares de las personas con discapacidad se encuentran en vilo por el retroceso que implican los cambios que el Gobierno impulsa para el sector en el proyecto de Presupuesto 2027, el vocero presidencial Adrián Ravier se mostró dubitativo a la hora de aclarar las dudas que persisten con relación a los alcances de las modificaciones que la administración mileísta planea transformar de manera sustancial la Ley de Emergencia en Discapacidad.

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Ravier afirmó que para el Gobierno "una persona que tiene discapacidad no es una persona que tenga incapacidad de generar ingresos". No obstante, admitió que al trabajar en relación de dependencia “puede perder la pensión no contributiva”. Los dichos del portavoz hacen referencia al artículo 37 de la ley de leyes que propone el Ejecutivo, donde se propone que la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral es incompatible con tener un vínculo laboral formal, estar inscripto en el régimen general o simplificado (monotributo).

De esta manera, mientras en su discurso sostiene que la discapacidad no equivale a una imposibilidad para tener un empleo, la norma que propone el Ejecutivo castiga la inserción en el mercado formal y anula de forma inmediata la pensión ante cualquier empleo registrado o alta tributaria. Esto elimina el esquema previo de compatibilidad progresiva (hasta dos salarios mínimos) y desincentiva la formalización laboral.

Durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario sostuvo que "los valores por lo menos se van a actualizar por inflación" y que las familias "no deberían preocuparse" por el costo de las prestaciones. Sin embargo, las modificaciones propuestas por el oficialismo a la ley vigente dispone explícitamente que el Nomenclador de prestaciones básicas "no incluirá valores universales" y permitirá que los aranceles sean determinados de forma individual por cada ente obligado (obras sociales, prepagas y provincias).

En otro tramo de las preguntas que formularon los periodistas acreditados, Ravier pidió que las familias "se queden tranquilas" porque "no van a perder el beneficio mientras Milei sea presidente" y dijo que en el Presupuesto "no hay ningún riesgo de que las personas con discapacidad pierdan el beneficio". Pero la propuesta libertaria para cambiar el régimen actual deroga las salvaguardas legales automáticas y transfiere la fijación de las condiciones de otorgamiento y permanencia a decretos reglamentarios del Ejecutivo sin debate parlamentario.

Ley de Soberanía, escándalo en Olivos y tensión con Bullrich

Ravier aprovechó el intercambio con la prensa para rechazar las críticas al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía y negó que implique censura o persecución a periodistas. "Es fundamental que el legislativo aborde el tratamiento con celeridad", instó el portavoz respecto del tratamiento en la Cámara baja.

Además, desmintió versiones sobre presuntas irregularidades en los recientes cambios de personal en la Quinta de Olivos y defendió la centralidad de Javier Milei en el Gobierno. Sobre las diferencias internas en La Libertad Avanza, manifestó que los liberales "no son manada" y que hay personas con "diferentes puntos de vista".

Los dichos del vocero tuvieron que ver con los cuestionamientos de la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich a los cambios en discapacidad. En relación a la exministra de Seguridad, dijo que es "fundamental como senadora" y que "está alineada con la idea de que Milei tiene que ser reelecto".