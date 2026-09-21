Patricia Bullrich profundizó sobre sus críticas al Gobierno: "Es un tren que viene de frente para chocarnos"

La senadora Patricia Bullrich ratificó sus duras críticas contra el gobierno de Javier Milei por el masivo ajuste en la partida de Discapacidad en el Presupuesto 2027. "¿Qué hacemos? ¿Chocamos tres veces con el mismo tema? Este es un tren que viene de frente para chocarnos. Podemos resolver este tema, entonces, ¿por qué no buscamos soluciones en vez de esto que parece una provocación?", aseguró en una entrevista televisiva en la que también aclaró: "Para mí es muy importante que el proyecto reelija."

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La jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta se refirió al sugerente video que publicó el viernes pasado y que desató una ola de rumores sobre un nuevo quiebre con los hermanos Milei: "Me encanta Lali, como canta, sus expresiones, sus maneras de expresarse políticamente, bueno, eso hay que separar." Mientras que se río de algunas interpretaciones sobre el video, sí dejó claro que sigue manteniendo sus críticas por la inclusión de un fuerte ajuste a la partida de Discapacidad en el proyecto de ley de Presupuesto que envió el Gobierno Nacional el martes pasado al Congreso.

"Hablemos de los afectados por el tema de discapacidad. Este fue un tema que el año pasado nos generó una enorme ingobernabilidad. Tuvimos una crisis política muy fuerte: subió el riesgo país, la inflación. En ese momento entre los dos temas más importantes estaban la discapacidad y el presupuesto universitario. Después,lo volvieron a mandar y lo rechazaron en Diputados, al Senado ni llegó. ¿Qué hacemos? ¿Chocamos tres veces con el mismo tema?", se quejó la senadora oficialista y ex ministra de Seguridad en una entrevista con LN+.

"Este es un tren que viene de frente para chocarnos. Podemos resolver este tema, entonces, ¿por qué no buscamos soluciones en vez de esto que parece una provocación? Lo voy a hablar con el Presidente y lo va a entender porque es bilardista", adelantó.

Bullrich fue tajante y rechazó que el nuevo intento de ajustar la partida de Discapacidad haya sido discutida en la reunión de la mesa política del Gobierno Nacional en la reunión del martes pasado, como había dicho el jefe de Gabinete, Diego Santilli. "Estuve el martes en la reunión de la mesa política y se habló en general del presupuesto: se presentaron las pautas macro del presupuesto, pero de esto no se habló. Martín Menem tampoco sabía nada y él se quedó tres minutos más que yo. No es cierto que se habló después y lo voy a hablar con Santilli", sostuvo.

La ex ministra del gobierno libertario aseguró que no se quiere "pelear con nadie", pero cuestionó: "¿Qué se busca, que el presidente vete eso y se desgaste? No entiendo la razón de enviar lo mismo que ya tuvo dos fracasos en el Congreso".

Bullrich pide eliminar las PASO

La senadora pidió una mejor comunicación dentro del oficialismo también para lograr aprobar la reforma electoral que impulsa Milei y que tiene como núcleo la eliminación de las PASO de cara a las elecciones generales de 2027.

"Si te pones de acuerdo, vas a suspender las paso. Si no te pones de acuerdo, no las vas a poder suspender. Se necesita construir una coalición política que se ponga de acuerdo", sostuvo y ratificó que existe "un diálogo" con su ex partido, el PRO. "Nosotros las queremos suspender, eliminar. Sí tiene que haber un sistema de elección de candidatos, esa es una base de los partidos políticos. pero las PASO desgastan mucho a los partidos políticos, yo gané unas PASO pero el PRO quedó desgastado."

Bullrich pidió una y otra vez que se construya una coalición y que se aceite el vínculo con los aliados. "Para mí es muy importante que el proyecto reelija. Todos los proyectos que intentaron, con muchas diferencias pero dentro de lo que puede ser un liberalismo republicano, no lograron reelegir. Si yo me presento o me quedo a donde estoy creo que no es importante ahora", concluyó.