Dramático: murió una jubilada que se había prendido fuego porque no llegaba a fin de mes

En las últimas horas falleció una mujer de 79 años en Trenque Lauquen, que se había prendido fuego voluntariamente y quemado más del 30 por ciento de su cuerpo. Según publicó Página12, a la mujer le habían cortado el gas esa misma semana y era frecuente que estuviera sin luz por falta de pago; además el día anterior había revelado que ya no tenía plata para comer. El citado diario agregó que al momento de quemarse, vecinos acudieron para intentar apagarla y de allí la trasladaron al Instituto del Quemado, donde murió este domingo, después de cuatro días de internación.

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La investigación que hizo Página12 sobre el caso, logró revelar que la mujer era ama de casa y había enviudado hace unos años. También había perdido a su hija en un accidente y vivía con su perro collie como única compañía. Antes de prenderse fuego, la jubilada le había dejado a su perro a una abogada de un estudio jurídico con la que hablaba frecuentemente.

“La señora estaba sola y con su jubilación no podía cubrir sus gastos. Un día le cortaban la luz, otro día le cortaban el gas, y bueno, venía mal. Ella me había dicho, ‘si me pasa algo ocupate de mi perro…’ como una advertencia'. Cuando no le cortaban la luz, no podía alimentarse. El día anterior no había podido comer, yo le había mandado dinero con un remis… Es muy duro, porque no es el único caso, a mí me han ido a ver varios jubilados diciéndome que ya no pueden más. Estamos en una situación muy, pero muy difícil”, dijo a Página12 la abogada Mónica Estévez.

Según publicó el diario local DataTrenque, la jubilada se había llegado a quemar el 36% de su cuerpo, con distintos grados de compromiso. Estuvo internada cuatro días con diagnóstico reservado y con asistencia mecánica respiratoria, con compromiso de la vía aérea y hemodinámicamente inestable. A eso luego se sumaron complicaciones renales y terminó por fallecer el domingo pasado por una falla derivada del cuadro general.

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