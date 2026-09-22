Al igual que Milei, Kicillof viajó a Nueva York y participó de una charla sobre democracia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este martes de una charla en Nueva York sobre democracia y futuro de América Latina, organizada por una universidad local. Se trató de una actividad paralela a la Asamblea General de Naciones Unidas, que transcurre al mismo tiempo también en Nueva York, a la cual tuvo que asistir el presidente Javier Milei y su equipo diplomático. Durante la actividad, el mandatario provincial cruzó a Milei y afirmó que su modelo "destruye el empleo, los salarios y la industria", a la par que indicó sentirse "convencido" de que Argentina "todavía tiene oportunidades de futuro". El gobernador también se reunió con representantes de fondos de inversión neoyorkinos.

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El evento al que fue Kicillof fue organizado por el Observatorio de América Latina (OLA), dependiente de The New School, una universidad privada con sede únicamente en Nueva York. Allí, Kicillof participó del foro "América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un mundo fracturado", el cual contó con la presencia de una variedad de analistas internacionales y expertos en políticas públicas.

El gobernador bonaerense fue uno de los principales protagonistas de la jornada. Compartió el principio del día con académicos y representantes de distintas usinas de pensamiento de la universidad anfitriona. Acto seguido, comenzó su intervención al remarcar sentirse "convencido" de tanto la Argentina como América Latina "tienen nuevas oportunidades" en este "orden mundial que se está configurando”.

"En el caso de nuestro país, contamos no solo con recursos naturales, sino también con un sistema científico y de innovación con un enorme potencial, además de capacidades productivas y una fuerte tradición industrial", advirtió el gobernador, a lo que agregó: "Lamentablemente, todo esto no está siendo aprovechado porque las políticas de Milei están en las antípodas de nuestras necesidades de desarrollo: mientras entrega nuestros recursos estratégicos, destruye el empleo, los salarios y la industria nacional."

Al final de su intervención, el jefe de Estado bonaerense advirtió: "Necesitamos más que nunca avanzar en una verdadera integración regional para conformar un bloque que nos permita insertarnos en este nuevo orden global".

Reuniones y encuentros paralelos

La jornada tuvo la presencia de Mark Weisbrot, co-director del Centro de Investigación Económica y sobre Políticas (CEPR); Adriana Abdenur, co-presidenta del Foro Mundial para una Nueva Economía (GFNE); Nancy Okail, presidenta y directora ejecutiva del Centro de Política Internacional (CIP); y William Milberg, profesor y exdecano de The New School. Con todos ellos Kicillof compartió una instancia de charla al final del evento. El gobernador además viajó acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; por el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín; y la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini.