El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este martes el tono de su política hacia América Latina al advertir que recurrirá a la fuerza militar si considera que los intereses estadounidenses están "amenazados" en el hemisferio. Tras su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reunió a los mandatarios y representantes del Escudo de las Américas, entre ellos Javier Milei, y les ofreció cooperación directa para combatir a los carteles y todos aquellos a los que considere como "una amenaza".

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Durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Trump expresó. "Nuestras acciones en Venezuela son prueba de que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra Estados Unidos ganen un punto de apoyo en ningún lugar del hemisferio occidental y, si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para asegurar los intereses nacionales vitales de Estados Unidos".

El mandatario estadounidense ubicó a los carteles de droga en el centro de su estrategia regional y los comparó con el Estado Islámico. "Son el ISIS del hemisferio occidental”, sostuvo, al tiempo que reclamó una respuesta más dura frente al crimen organizado transnacional. Trump también cuestionó la situación en México, al que definió como el “epicentro” de la violencia de los carteles.

Trump reunió a Milei y otros aliados en el Escudo de las Américas

Después de su discurso ante la ONU, Trump se reunió con los líderes y representantes de los países que integran el denominado Escudo de las Américas, una alianza impulsada por su gobierno para coordinar acciones contra los carteles. Del encuentro participaron Javier Milei, de Argentina; José Antonio Kast, de Chile; Daniel Noboa, de Ecuador; Irfaan Ali, de Guyana; Nasry Asfura, de Honduras; Santiago Peña, de Paraguay; Keiko Fujimori, de Perú; y Luis Abinader, de República Dominicana. También estuvo presente el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

Al abrir la reunión, Trump destacó la dimensión de la alianza. "Estoy encantado de estar aquí en la segunda reunión del Escudo de las Américas. Esta es la alianza más grande y poderosa para la seguridad económica y nacional que jamás se haya reunido en el hemisferio occidental", dijo.

El encuentro tuvo como eje la lucha contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Según Reuters, Trump pidió a los países que acompañen a Estados Unidos en la designación de 24 grupos de narcotráfico como amenazas para la estabilidad y en la aplicación de sanciones conjuntas. Los países participantes posteriormente emitieron una declaración en la que se comprometieron a avanzar en esa dirección.

Frente a los mandatarios, el presidente estadounidense ofreció directamente la intervención de Washington en los territorios donde los gobiernos consideren que no pueden combatir a los carteles por sus propios medios. "Durante años, los carteles han hecho la guerra a los pueblos de este hemisferio. Ahora nosotros les estamos haciendo la guerra a ellos", sostuvo Trump. "Hágannoslo saber y los eliminamos, o ustedes los eliminan por su cuenta. Me gusta todavía más eso. Si no pueden, lo haremos nosotros por ustedes", agregó.

Después de la reunión, el asesor Santiago Caputo celebró la participación de Milei. "Nunca en la historia los argentinos tuvimos la oportunidad que tenemos hoy gracias al liderazgo del Presidente para cambiar estructuralmente no solo el vínculo con los Estados Unidos sino el rol de la Argentina en el hemisferio occidental. El tren de la Historia avanza a toda velocidad y la Argentina es protagonista", expresó en X.