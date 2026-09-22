A poco más de un mes de la llegada del papa León XIV a la Argentina, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) advirtió este martes que sería un "error gravísimo" que sea puesto "de un lado o del otro de la grieta". Sin embargo, la Iglesia reiteró tener "muchas diferencias" con el Gobierno de Javier Milei y que el tema discapacidad es "uno de los puntos de agenda".

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¿Qué dijo la Iglesia sobre la visita del papa León XIV a la Argentina?

"El gravísimo error sería ponerlo de un lado o del otro de la grieta, empezar a achicar el mensaje con una mirada partidista y pensar que se lo dice al de al lado. Nos lo dice a todos", dijo en conferencia de prensa el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.

Durante la rueda de prensa para dar nuevos detalles de la visita del Sumo Pontífice, el arzobispo pidió "evitar" colocarlo en "la grieta", algo que está en el "ADN" de los argentinos. "Nos sale naturalmente ubicar cualquier palabra de un lado o del otro. Tenemos que evitar eso. Nos lo viene a decir a todos", señaló.

Pobreza, inclusión y reconstrucción del tejido social: la mirada del Papa antes de su llega al país

En ese sentido, García Cuerva recordó que uno de los principales planteos de León XIV se basa en "reconstruir los vínculos" y que "las piedras desechables pasen a ser la piedra angular". "Los desechables son los más pobres, los excluidos y marginados. Tenemos que reconstruir la patria", señaló.

Reconstruir los vínculos y que las piedras desechables pasen a ser la piedra angular. Los desechables son los más pobres, los excluidos y marginados. Tenemos que reconstruir la patria".



"Nos tiene que interpelar y desafiar".

De la conferencia de prensa también participaron el presidente del Episcopado Argentino, monseñor Marcelo Colombo; el Secretario General del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro; el arzobispo de Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig y el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi.

"Tender puentes y no pelear": la definición de los obispos sobre el objetivo del viaje

"¿A que viene? Viene a fortalecer nuestra esperanza. A que nos animemos a que juguemos a la unidad y no a pelarnos, que ya somos abanderados de la discordia. Viene a traer este mensaje, que está en el evangelio", señaló Rossi.

Sobre el lema, que será "Bienvenidos todos, vayan y anuncien", el arzobispo cordobés remarcó: "Bienvenir, sería el verbo; está indicando cercanía; nadie le da la bienvenida al que está del otro lado de la grieta. Sino que invitamos a tender puentes. Hablamos de hospitalidad, acogida, de abrir puertas, es una expresión que tiene mucho para rumiar, ojalá lo sepamos trabajar".

La desmentida al Gobierno

Los dirigentes eclesiásticos también fueron consultados sobre ciertos dichos del canciller Pablo Quirno, quien afirmó que entre el Gobierno y la Iglesia no hay diferencias. "Es una muy buena intención querer buscar puntos de acuerdo. Pero es verdad que hay muchas diferencias, no está mal reconocerlas", señaló García Cuerva.

Y luego siguió: "El Presidente tiene una defensa fuerte del derecho a la vida del niño por nacer, como lo han tenido otros gobiernos, como Carlos Menem. Hay cosas en las que coincidimos y cosas en las que no. Hay muchos otros temas con los que no opinamos igual".