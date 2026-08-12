Cuándo es la visita del papa León XIV por la Argentina: así es la gira por Buenos Aires, Córdoba y Luján

El Vaticano confirmó oficialmente que la visita del papa León XIV a la Argentina será entre el 8 y el 11 de noviembre. Además, detalló que el recorrido del Sumo Pontífice contemplará paradas en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la localidad de Luján, y además, qué hará en cada lugar.

El cronograma del papa León XIV en Argentina: los detalles de su gira

El director de la sala de prensa de la Santa Sede Matteo Bruni, compartió el detalle del itinerario papal para su gira en Latinoamérica. El santo padre llegará a Argentina el domingo 8 de noviembre y contará con diferentes estadías en Buenos Aires, Córdoba y Luján hasta el 11 de noviembre. Luego se irá a Perú.

Se espera que el arribo de León XIV sea en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y que al día siguiente, lunes 9 de noviembre, tenga una reunión oficial entre el líder de la Iglesia católica y las autoridades del Poder Ejecutivo nacional. En el plano religioso, el cronograma incluiría una misa multitudinaria sobre la avenida del Libertador, en las inmediaciones del Monumento a los Españoles.

El Papa León XIV estará en Argentina del 8 al 11 de noviembre

Además, ya está confirmado su paso por la Basílica de Luján, aunque todavía resta conocer la fecha exacta de esta última actividad en la provincia de Buenos Aires. Durante su estadía en Buenos Aires, el pontífice se alojaría en la Nunciatura Apostólica, situada también sobre la avenida del Libertador.

¿Por qué el papa León XIV irá a Córdoba?

La elección de Córdoba como una de las sedes responde a su posición geográfica central dentro del territorio nacional, lo que facilitaría el traslado de fieles provenientes de distintas provincias del país hacia el centro del territorio nacional para que más personas puedan participar de la celebración religiosa que se espera realizar en el suelo cordobés.

El viaje de León XIV es el regreso de un papa a Argentina, después de casi cuatro décadas. Por eso, no solo responde a un fenómeno católico, sino histórico en el que se espera, anticipa, una fuerte convocatoria de fieles de todo el país.