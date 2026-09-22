De cara a las elecciones 2027, una encuesta reveló un dato que puede resultar relevante para el oficialismo: la aprobación de la gestión de Javier Milei volvió a crecer después del fuerte retroceso registrado durante el llamado “caso Adorni”.

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El informe de La Sastrería, basado en su tracker “¿Qué tienen los Argentinos en la Cabeza?”, señala que la evaluación del Gobierno alcanzó su punto más bajo en abril de 2026, después del impacto del caso que involucró a Manuel Adorni.

Sin embargo, menos de seis meses después, el estudio detectó una recuperación entre sectores que habían respaldado al oficialismo. Según el análisis, la aprobación volvió a niveles similares a los de marzo de este año.

La recuperación entre los votantes de Milei

Uno de los datos destacados por el informe aparece al analizar a quienes habían votado por el oficialismo en 2023.

La encuesta sostiene que la recuperación de la aprobación se explica, entre otros factores, por el repunte entre jóvenes, votantes de Javier Milei y Patricia Bullrich en 2023 y personas que viven en el interior del país.

El caso Adorni había golpeado particularmente a los votantes de Bullrich de 2023, según el estudio. Ahora, el análisis identifica una recuperación de esos segmentos.

El informe también señala una diferencia sostenida por género: los hombres presentan mayores niveles de aprobación de la gestión, mientras que entre las mujeres la desaprobación es mayor.

Qué pasó con el oficialismo después de Adorni

La evolución registrada por el estudio coincide temporalmente con otro fenómeno: la inflación.

El análisis compara la aprobación del Gobierno con el IPC y sostiene que la suba de la inflación durante marzo coincidió con el piso de aprobación registrado en abril. Luego, la desaceleración inflacionaria aparece asociada temporalmente con la recuperación de la evaluación de la gestión.

El documento resume este comportamiento con una conclusión: el oficialismo estaría recuperando el apoyo de parte de sus propios votantes al ritmo de la evolución de la inflación.

El escenario hacia las elecciones 2027

El dato no constituye una medición de intención de voto para las elecciones 2027, pero sí aporta un elemento sobre el escenario político que enfrentará Milei.

La encuesta muestra que el Gobierno logró recomponer parte de la aprobación que había perdido durante la crisis vinculada con Adorni. El estudio identifica especialmente la recuperación entre votantes que habían acompañado al oficialismo en 2023.

Mientras tanto, el caso Manuel Adorni continúa teniendo derivaciones judiciales: el exjefe de Gabinete presentó en septiembre su explicación sobre la evolución de su patrimonio ante la Justicia.

La evolución de la aprobación oficialista será, por lo tanto, uno de los datos a seguir en las próximas mediciones de cara a 2027.