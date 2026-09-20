Kicillof se mostró como candidato en un encuentro masivo con militantes de todo el país

El plenario nacional del Movimiento Derecho al Futuro fue la demostración de fuerza masiva y, sobre todo, federal que esperaba el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Su satisfacción quedó expuesta en varios pasajes, cuando la risa por algunas cosas que le decían desde el público lo obligaban a interrumpirse. “Que lo diga, que lo diga”, corearon cuando sobrevoló su posible candidatura presidencial. “Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa”, respondió, para entusiasmo de quienes habían viajado desde distintos puntos del país hasta Avellaneda. Kicillof delineó los contornos que, a su entender, debe tener esa propuesta y dejó definiciones dirigidas a dar vuelta la página de la etapa kirchnerista. Ni odio ni nostalgia: la alternativa debe generar expectativa entre quienes hoy se sienten desencantados y relegados por el modelo libertario.

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“Las nuevas canciones se componen colectivamente y de abajo para arriba”, sostuvo Kicillof. La ya famosa expresión -“nuevas canciones”- marcó el inicio de la construcción de un espacio propio, algo que el sector de Cristina Kirchner consideró una traición. La fecha elegida para el plenario coincidió, además, con el aniversario del triunfo electoral bonaerense de 2025, otro motivo de disputa. Aun así, el gobernador reivindicó la gestión de la expresidenta y volvió a cuestionar su detención. “No se construye contra nadie del campo popular”, subrayó. El núcleo de su mensaje estuvo puesto en la proyección de futuro, en línea con la denominación de su espacio. “El mundo cambió, no alcanza con repetir una experiencia”, enfatizó. También insistió con el carácter “federal” de la propuesta, consciente de las resistencias que todavía genera en el interior cualquier armado surgido desde el AMBA.

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Luego del acto, Kicillof le expresó a otro dirigente su satisfacción por lo que había visto durante la jornada: militantes que viajaron por sus propios medios desde el interior, diez mil inscriptos en las diez mesas de debate, entusiasmo entre los asistentes y atención durante su discurso. “Nosotros no garpamos micros y se vinieron igual de todas las provincias. Anduvo todo espectacular. Los vi mateando y charlando, un ambiente muy lindo. Muy poco aparato y todo muy federal”, celebró el gobernador. Las recorridas que realizó durante los últimos meses por provincias gobernadas, en su mayoría, por fuerzas no peronistas dieron como resultado la movilización de dirigentes y militantes hacia el plenario del MDF. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, lo había resumido más temprano: “Somos la construcción política que más creció en estos dos años”.

Puesto a la tarea de precisar el contorno de esa propuesta, Kicillof optó por definir todo lo que no será. "No entregaría la soberanía, ni nuestros recursos naturales, no destruiría nuestro sistema científico ni nuestra universidad pública", enumeró. Principalmente, sostuvo, se trataba de "hacer exactamente lo contrario" que Milei. Se trató de una jornada con mesas temáticas de discusión y Kicillof insistió en la idea de la escucha como labor principal en la construcción de una alternativa nacional. "Vamos a recorrer toda la Patria. Vamos a unir a todas las provincias en un proyecto común", aseguró. En su propuesta, subrayó, nadie se quedará afuera y conseguirá representar a una Argentina "contemporánea", adaptada a las nuevas realidades.

También volvió sobre la idea de amplitud, de incorporar a cuantos quieran sumarse. "Vamos a ir a buscar a todos los que se sientan identificados con un país distinto", sostuvo Bianco