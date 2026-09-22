El Gobierno le pidió a Bullrich que sus diferencias las plantee "puertas adentro"

La mesa política volvió a reunirse este martes en Casa Rosada después de varios días atravesados por las críticas públicas de Patricia Bullrich a su funcionamiento. Una semana antes, sus participantes se habían congregado con el Presupuesto 2027 como eje, pero el brutal ajuste en Discapacidad no había sido adelantado pese a que existían negociaciones parlamentarias en esa materia.

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Siete días más tarde, los miembros del ala política del Gobierno le pidieron a la jefa de bloque libertario que las diferencias las plantee puertas adentro y no a través de los medios. "Me enteré de la ley por los diarios", cuestionó la ex ministra de Seguridad. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también se sumó al planteo aunque éste nunca lo hizo delante de los micrófonos.

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La mesa política ya venía debatiendo desde hacía varias semanas qué hacer con la emergencia en el área por la que presionaba la oposición. Una vez trazada la estrategia parlamentaria, tanto Bullrich como Menem se sorprendieron al leer el capítulo VI del Presupuesto 2027 que deroga parcialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad y elimina los aranceles únicos de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas. Esos artículos rompieron el diálogo con los aliados con quienes se articulaba una estrategia.

Sin embargo, Menem deslizó el malestar internamente y Bullrich lo exhibió en los medios. "Vamos derecho a una pared", advirtió en una entrevista televisiva al recordar que, "el año pasado el Gobierno tuvo una crisis política por la emergencia en Discapacidad. Parece una provocación". "Me sorprendió. Si siendo jefa de bancada no me entero de esas cosas, se resienten las relaciones. Estaría bueno corregir esas cuestiones", insistió en declaraciones radiales.

Las diferencias sobre el Presupuesto

Las críticas alcanzaron también al jefe de gabinete Diego Santilli al que acusó de mentir por decir que la senadora se había retirado antes y por eso no estaba al tanto de los pormenores del proyecto. Además de los mencionados estuvieron presentes el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem, el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Lo cierto es que los principales apuntados se ausentaron este martes. Luis Caputo es el responsable al que entre líneas apuntaba Bullrich. Esta vez no fue de la partida por el viaje a Nueva York. El ministro es quien tiene la última palabra sobre el presupuesto antes del Presidente y la secretaria legal y técnica. Con una silla en la mesa política, la semana pasada decidió callar sobre esos artículos que generaron un terremoto en todo el arco político.

La salida fue discutida esta tarde y trasladada a una reunión con aliados en Diputados. La expectativa está puesta en conseguir dictamen mañana miércoles de un proyecto alternativo a la prórroga de la emergencia en discapacidad que promueve la oposición. Se dió el tema por terminado.

También se avanzó en definir una sesión en el Senado para este jueves con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la modificación al régimen de Zona Fría y Bonos de Carbono como temas prioritarios. Hubo además un repaso de la agenda del papa León XIV en la Argentina.