LLA entró en crisis con discapacidad, dio marcha atrás y le propone un dictamen propio a los aliados en Diputados

Un día antes del debate en comisiones de Diputados por la prórroga de la emergencia en Discapacidad, La Libertad Avanza (LLA) reunió a los bloques aliados para proponerles un dictamen propio que pone en ley los puntos que establece la declaración de emergencia. El espacio de Javier Milei da marcha atrás, luego de las contradicciones internas y la avanzada de la oposición para debatir el tema en el recinto.

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Esta tarde, el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, recibió en el salón de Honor del palacio legislativo a referentes de los bloques con los que la Casa Rosada dialogar para "presentar el cronograma de trabajo de las próximas semanas y el dictamen de la ley de Fortalecimiento, sostenibilidad y eficiencia permanente del sistema de discapacidad", según reportaron fuentes parlamentarias.

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Además de Menem, participaron Gabriel Bornoroni, Nicolas Mayoraz, Silvana Giudici, Giselle Castelnuovo, Laura Rodriguez Machado (LLA), Karina Banfi (Fuerza del Cambio), Oscar Zago (Movimiento de Integración y Desarrollo), Javier Sanchez Wrba, Antonela Giampieri (PRO), Pamela Verasay (Unión Cívica Radical), Fernanda Avila (Elijo Catamarca), Nancy Picon Martinez (Producción y Trabajo), Oscar Herrera Ahuad, Bernardo Biella (Argentina Federal) y Karina Maureira (La Neuquinidad). Según acotaron, Gladys Medina (Independencia) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz) estuvieron "ausentes con aviso por tema vuelos".

El cónclave, que todavía no finalizó, se da un día antes del plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, citado para las 12, donde la oposición buscará dictaminar la prórroga de la emergencia en discapacidad. Tal como se había adelantado en este medio, el oficialismo buscó poner el un proyecto los términos de la emergencia.

La propuesta del oficialismo

El oficialismo propuso una iniciativa que, según reportaron fuentes parlamentarias al tanto de lo debatido en el cónclave, propone "incorporar de manera definitiva al plexo normativo el marco jurídico" de la declaración de emergencia, "garantizando la sostenibilidad del sistema, asegure la continuidad de las prestaciones, y beneficios sociales y en consecuencia proteja de manera efectiva los derechos de las personas con discapacidad de manera permanente".

Según se informó, el dictamen del oficialismo "consolida de manera permanente un esquema que brinda previsibilidad y seguridad jurídica a las personas con discapacidad" y establecerán "que el sistema sea sostenible contando con partidas presupuestarias específicas y suficientes".

También señalaron que sostendrán "el beneficio de la pensión no contributiva por discapacidad y su actualización" y que los "beneficiarios de esta pensión tendrán garantizado el acceso a un programa medico de atención y cobertura de salud". Por otra parte, también "podrán trabajar y quienes los empleen por tiempo indeterminado, contarán con beneficios impositivos.

Finalmente, buscarán ratificar "la universalidad del nomenclador y la homogeneidad de aranceles, con su correspondiente actualización" y plasmar "de forma expresa que el derecho al cobro de las compensaciones subsiste y que deberá ser saldado dentro de los plazos establecidos en el cronograma de pago". "Disponemos la obligación del Poder Ejecutivo de articular con las diferentes jurisdicciones el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas en la materia", cerraron.

Las contradicciones de LLA

Si bien, el oficialismo proponía una iniciativa que ratifique lo estipulado en la emergencia. Sin embargo, el oficialismo quedó hablando solo de una supuesta propuesta superadora en el plenario de comisiones de la semana pasada, cuando horas antes, se había presentado el presupuesto 2027 que establecía un fuerte recorte en discapacidad.

El cálculo de gastos e ingresos para el ejercicio entrante elimina el artículo 14 de la ley 27.793, que es aquel que consagraba el principio de nomenclador único a nivel nacional para todas las prestaciones del sistema. También deroga el artículo 5 de la ley 27.793 que define a la persona con discapacidad remitiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Del mismo modo, también erradica el al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso a la pensión no contributiva, entre otros puntos.

A estas contradicciones se le suma que hoy el vocero Presidencia, Adrián Ravier, afirmó que "no hay ningún riesgo de que las personas con discapacidad pierdan el beneficio". Horas después de su conferencia de prensa, el funcionario informó a través de su cuenta de X que "hoy el nomenclador sigue ajustando por IPC, y así será hasta el 31 de diciembre de 2026" y aclaró que "de 2027 en adelante, dependerá de lo que defina el Congreso de la Nación".

En el medio, se dio el desmarque de la jefa de la bancada de senadores de LLA, Patricia Bullrich, que negó haber estado informada de los recortes en discapacidad en el presupuesto 2027, y la renuncia del secretario nacional de Discapacidad Alejandro Vilches, que a comienzos de mes había tenido una pobre exposición en la comisión de Diputados.

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