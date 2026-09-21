El Congreso que hace sufrir a LLA: tensiones internas, oposición unida y aliados alejados

La Libertad Avanza (LLA) buscará esta semana bloquear la avanzada en Diputados de la oposición, que pretende lograr dictaminar los proyectos de emergencia en discapacidad y sobre el endeudamiento familiar, para llevarlos al recinto. Además, en el Senado anhela poder abrir el recinto. El oficialismo de Javier Milei observa la solidificación del arco opositor en el Congreso, las tensiones internas y sus desencuentros con los aliados y piensa en el terreno de disputa en el que deberá transitar el Presupuesto 2027 y el proyecto sobre Malvinas.

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Qué va a pasar en el Senado y en Diputados

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Según pudo recabar El Destape, hay en el oficialismo algunas voces que anhelan una sesión para este jueves. El temario a debatir incluiría la reforma a la peruana de la carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y Carbono. Otras fuentes se animan a sumar el vaciamiento de la ley de Zona Fría.

Por otra parte, el miércoles a las 11.30 se reunirá la comisión de Relaciones Exteriores y Culto y de Industria y Comercio para debatir el proyecto del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que tiene media sanción en Diputados.

A las 13, se reunirá la comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, donde se analizará el pliego del director del Banco Central de la República Argentina, Martín Vaulthier; mientras que a las 16 se congregarán las comisiones de Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores y Culto para debatir un proyecto redactado por la senadora de Consenso Federal Carolina Moises, para la creación de una comisión Bicameral sobre la Cuestión Malvinas y el Atlántico Sur.

Esta semana continuarán los emplazamientos de los proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga en la emergencia en discapacidad. Por lo pronto, para el tratamiento de este último se convocó al plenario a la comisión de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja para el miércoles a las 12.

Malestar interno en LLA

La semana pasada, las diputadas de LLA Silvana Giudice y Laura Rodríguez Machado hablaron en las comisiones sobre una propuesta superadora a la emergencia en discapacidad impulsada por la oposición, cuando, horas antes, el Presupuesto 2027 había anunciado otro golpe de motosierra a esas áreas.

Es por eso, adelantaron fuentes legislativas, que este lunes habrá una reunión entre la mesa política del Gobierno mileista y algunos diputados y senadores de LLA. El oficialismo necesita acordar un discurso y algunos de los recortes, habida cuenta que, en octubre, se inicia el tratamiento del cálculo de gastos e ingresos para el año entrante.

Del otro lado del edificio, en el Senado, ya se vio la semana pasada que el oficialismo no está afinado en su misión de ablandar aliados. La semana pasada, PRO y otros bloques exigieron el debate de Ficha Limpia de forma individual, por fuera de la reforma electoral, que los Milei consideran condición necesaria para cuatro años más de motosierra. Ni desde LLA ni desde el peronismo creen que el proyecto que plantea como eje principal la la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) se pueda mover esta semana.

LLA necesita aprobar el vaciamiento de Zona Fría para avanzar en la Zona Cálida y, recién ahí, contar con el aval de gobernadores del Norte para la reforma electoral. Por este proyecto, el Presupuesto y otras leyes es que Milei les ordenó a sus legisladores, en la reunión que tuvieron en Casa Rosada, que "no hay que pegarle" a los mandatarios provinciales.

Quien expresa el punto de tensión de LLA en el Congreso es la jefa de la bancada de senadores, Patricia Bullrich, que el jueves pasado se puso en la piel de Giudice y Rodríguez Machado. "No puede venir en un Presupuesto algo distinto a lo que estábamos discutiendo", se quejó en declaraciones a A24.

Uno de los invitados a la reunión del lunes pasado en Casa Rosada reveló a El Destape que, una vez que Milei comenzó a hablar de datos y números de pobreza, Bullrich "se levantó y se fue". Habían pasado "diez minutos" de iniciado el cónclave con el Presidente. La ex ministra esperaba hablar del Presupuesto 2027.

Al margen de las declaraciones, Bullrich canalizó su enojo de forma audiovisual con una publicación en X en la que canta una canción de Lali Espósito, artista a la que Milei tiene entre sus enemigos públicos. Quien también expresó fastidio fue el senador Luis Juez, en este caso, por el recorte a discapacidad. “Tiene que ser una prioridad y no un tema canjeable”, exigió el cordobés, que en 2025 votó en contra del veto del Presidente a la primera emergencia en discapacidad.

La oposición presiona y se abroquela

"El miércoles vamos a dictaminar la emergencia. Al gobierno, con el presupuesto, no se les puede creer nada", afirmaron voces de la oposición consultadas por este medio, que descreyeron de la propuesta superadora del oficialismo. El 23 de septiembre es la fecha prevista para el emplazamiento para el tema de discapacidad, como del endeudamiento familiar.

En el caso de la morosidad, fuentes del bloque de Unión por la Patria afirmaron que están trabajando en consensuar un proyecto único, ya que, en total, ingresaron casi 50. Desde otras bancadas, adelantan que se buscará acordar iniciativas que incluyan "regulación a fintech y prestamistas no bancarios, defensa del consumidor, mayores regulaciones, prevenciones y algo referido a las cobranzas abusivas, en términos de reestructuración de las deudas familiares"

Si bien el proyecto sobre Malvinas enviado por el oficialismo recién podría hacer su ingreso a las comisiones a partir del 30 de septiembre, la oposición también tiene charlas para construir un dique de contención la iniciativa enviada por el presidente, que decía admirar a Margaret Thatcher. "Hay una gran parte en contra y otros que están dando vueltas con algunos ejes", deslizaron voces que estuvieron ojeando el texto, del que denunciaron que habilita la "persecución a opositores", carece de control parlamentario y al que caracterizaron como un "caballo de Troya".

En caso del Senado, el peronismo reconoce que busca para bajar el vaciamiento de Zona Fría cuando llegue al recinto. "La idea es sumar votos del bloque acuerdista para que lo voten en contra", adelantó una voz que ocupa una banca en el interbloque Popular.

Las últimas semanas, el peronismo exigió que el titular del BCRA, Santiago Bausilli, asista al Senado a explicar la situación y ubicación del oro de la entidad monetaria y radicaron una denuncia penal contra el funcionario por incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. La presentación judicial también incluye a Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo.

El efecto de esto fue que en la sesión del Senado del viernes, se retiró el proyecto de reforma a la peruana de la carta Orgánica del BCRA. En el bloque peronista afirman estar trabajando para modificar algunos artículos.