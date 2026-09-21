En plena crisis interna, el Gobierno reúne a su Mesa Política

En medio de cruces y duelos internos, el martes volverá a reunirse la Mesa Política en Casa Rosada para intentar ordenar la gestión legislativa de una agenda exigente que incluye, entre otras cosas, la Reforma Política y el Presupuesto 2027.

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La chispa de la interna fue, precisamente, la inclusión de ajustes vinculados a discapacidad en el proyecto de Presupuesto, un punto que la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, afirma que no formó parte de lo discutido en la última reunión de Mesa. La senadora dijo que se enteró del contenido una vez difundido el texto y expresó malestar ante el círculo libertario, al punto de evaluar no asistir al nuevo encuentro convocado para esta semana. Recién el domingo por la noche confirmó su presencia.

El trasfondo, sin embargo, excede lo presupuestario. Un decreto sobre las regalías del río Atuel sumó tensión con los gobernadores patagónicos en los días previos, y en el entorno de Bullrich describieron la dinámica de decisiones del Gobierno como un "régimen soviético", en referencia a la escasa consulta previa con los socios políticos antes de anunciar medidas sensibles.

El juego de Bullrich

El cruce se volvió público el fin de semana, luego de que el ministro del Interior, Diego Santilli, señalara que Bullrich se retiró de la reunión antes de que se tratara el tema de discapacidad, una versión que la senadora rechazó de plano en una entrevista con La Nación+. "Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba", afirmó.

Bullrich precisó además el contenido real de esa reunión: se abordaron lineamientos macroeconómicos generales, como las proyecciones de crecimiento e inflación, y los cambios puntuales en discapacidad "no se abordaron" en ese ámbito. Agregó que el propio Martín Menem "tampoco conocía las modificaciones" al momento de la reunión, y reclamó una instancia de coordinación real: "Yo quiero una mesa política donde las cosas se discutan". Calificó la insistencia oficial con el tema discapacidad como un "error no forzado" y advirtió sobre el riesgo de "tropezar por tercera vez" en un terreno ya sensible para la gestión libertaria, marcado por el escándalo de los audios de Andis y el veto al financiamiento del Hospital Garrahan.

Santilli, horas después, bajó el tono. Sobre el video que Bullrich había difundido días antes -con una canción de Lali Espósito de fondo, en clave de ironía hacia el propio Gobierno- comentó: "Estuvo divertido el video de Patricia".

Una reunión con la agenda legislativa en tensión

El encuentro de este martes está previsto a las 13 en Casa Rosada. La reunión de Gabinete de los lunes quedó suspendida por el viaje de Milei a la Asamblea General de la ONU, lo que corrió la agenda interna a esta cita. Además de Bullrich y Santilli, participan Luis y Santiago Caputo, Karina Milei, las diputadas Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici, y los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

Bullrich adelantó su disposición a marcar posición desde temprano: "Voy a llegar antes y me voy a quedar hasta el final". También dejó una advertencia directa sobre el rumbo del oficialismo: "Si quieren perder en 2027, que le avisen y listo". Del otro lado del mostrador, fuentes oficialistas consultadas por Infobae resumieron el estado del proyecto de Presupuesto con una frase escueta: "Así como está no sale".

La agenda de la Mesa Política no se agota en discapacidad. Sobre la mesa están también la Ley de Soberanía Nacional, la Carta Orgánica del Banco Central, la reforma electoral que discute la suspensión de las PASO y el proyecto de Zona Fría, todos con plazos legislativos ajustados para lo que resta del año.