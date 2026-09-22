Intiman al Gobierno de Milei a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario: le dieron un plazo de 5 días

La Justicia intimó al gobierno de Javier Milei a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. "En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme; intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes (multas) por cada día de demora", indicó el fallo del juzgado contencioso administrativo federal 11.

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El fallo lleva la firma del juez Martín Cormick, titular del juzgado, quien exigió que la Casa Rosada cumpla con la cautelar que exige la actualización de los salarios de los trabajadores docentes y nodocentes y las becas de los estudiantes.

El contexto del fallo: paro universitario y marcha en el horizonte

El fallo del magistrado Cormick llega en medio de un paro nacional convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que también llamó a realizar medidas durante 23 días hábiles seguidos, con la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre, la quinta desde que Javier Milei es Presidente, en el horizonte.

Las paritarias docentes y nodocentes de las universidades nacionales han fracasado una vez más porque el gobierno nacional repitió la propuesta que ya había sido rechazada de plano por todas las organizaciones sindicales", indicó el Frente Sindical en sus redes sociales. "El 3% que el Gobierno impone está muy lejos de cumplir la cautelar que lo obliga a hacer efectiva el artículo 5 de la Ley de Financiamiento Universitario sobre el que hay que calcular tanto el retraso salarial (33,4%) y la deuda salarial del órden de los cuatro salarios", agregó.

La declaración lleva la firma de las federaciones que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales: Conadu Histórica, Conadu, Fagdut, UDA, Ctera y Fedun. Según indicaron desde Fedun, el acatamiento es cercano al 100%. "No vamos a naturalizar esta pérdida ni aceptar que se incumpla una ley vigente. Por eso, llevaremos adelante medidas de fuerza, protesta y visibilización en todas las universidades nacionales durante los próximos 20 días, de cara a la quinta Marcha Federal Universitaria", expresó en un comunicado el secretario general de la federación, Daniel Ricci.